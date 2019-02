Le Roi d’Espagne entame mercredi une visite officielle au Maroc

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne entamera mercredi une visite officielle de deux jours au Maroc, à l’invitation du Roi Mohammed VI, a annoncé un communiqué le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.« Le ministère de la Maison Royale, du protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Leurs Majestés le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d’Espagne, effectueront une visite officielle au Royaume du Maroc, mercredi et jeudi 13 et 14 février 2019 », a indiqué la même source.

Lors de cette visite, les deux Souverains auront « des entretiens et présideront la signature de conventions entre les deux pays », précise-t-on.

Cette visite du Roi Felipe VI, la deuxième après celle de juillet 2014, reflète la profondeur et la qualité des relations bilatérales, grâce à la volonté commune de consolider le partenariat stratégique multidimensionnel unissant les deux pays voisins.

L’Espagne est le premier client et fournisseur du Maroc pour la sixième année consécutive, consolidant ainsi son rapprochement économique et commercial du Maroc.

Selon les statistiques, les envois commerciaux du Maroc vers l’Espagne ont réalisé un bond de 6,2% durant les premiers neufs mois de 2018, en comparaison avec la même période de 2017. Ces expéditions ont totalisé plus de 4,98 millions d’euros et se composent principalement de produits textile et de matériel électrique.

Quant aux produits espagnols exportés au Maroc, ils ont affiché une légère hausse de 2,8% pour atteindre 6, 1 milliards d’euros durant les 9 premiers mois de 2018.