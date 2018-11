Le Roi Mohammed VI prend part aux cérémonies marquant le centenaire de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale

Le Roi Mohammed VI prendra part, dimanche, aux cérémonies marquant le centenaire de l’armistice de la première Guerre mondiale, qui auront lieu dans la Capitale française, Paris, annonce le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.Le Souverain répond à l’invitation du président français Emmanuel Macron, et participera à cet événement de grande envergure aux côtés d’une dizaine de chefs d’Etat et de gouvernement.

Ce dimanche, des dizaines de chefs d’Etat et de gouvernement se retrouvent, à Paris à l’occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la première Guerre mondiale qui culminera par une cérémonie au pied de l’Arc de triomphe.

Un Forum pour la Paix se tiendra dans le prolongement de ces festivités en présence de quelque «120 dignitaires pour se souvenir mais aussi penser le monde d’aujourd’hui à l’aune des enseignements de 1918 et des cent dernières années», a indiqué le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères.

«Dans le cadre de la première session du Forum de Paris pour la Paix, ils imagineront et construiront, avec la société civile, des solutions novatrices pour un multilatéralisme refondé», a ajouté la même source.

«En réponse à la montée des tensions du monde contemporain, le Forum a vocation à devenir le rendez-vous annuel des projets, idées et initiatives qui contribuent de manière effective à une meilleure coopération internationale sur les grands enjeux globaux, à une mondialisation plus juste et plus équitable et à un système multilatéral plus efficace et à la légitimité renforcée», souligne-t-on.

Les cérémonies de commémoration de la signature de l’armistice se dérouleront, entre autres, en présence de délégations représentant les États belligérants de la Grande Guerre, des institutions européennes, des Nations unies et de plusieurs autres Organisations internationales.

Par ailleurs, des entretiens bilatéraux ont été annoncés en marge des cérémonies, notamment du chef de l’Etat français avec le président américain Donald Trump, d’une part, et avec la chancelière allemande, de l’autre.