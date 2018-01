Le Royaume-Uni et l’Irlande offrent 6,8 millions de livres pour la sécurité alimentaire au Malawi

L’Agence d’aide du Royaume-Uni et l’Irlande ont remis 6,8 millions de livres sterling Ă un consortium dirigĂ© par le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’ONG Save the Children pour aider près de 500.000 Malawiens vulnĂ©rables Ă satisfaire leurs besoins alimentaires pendant la pĂ©riode de soudure.La directrice du DĂ©partement britannique pour le dĂ©veloppement international (DfID), Jen Marshall, a dĂ©clarĂ© vendredi que le nouveau programme d’aide au dĂ©veloppement du Royaume-Uni et de l’Irlande permettrait Ă beaucoup de familles pauvres d’acheter de la nourriture et autres produits essentiels pendant la saison.

« ConformĂ©ment aux plans et aux donnĂ©es du gouvernement, les deux pays ciblent les districts les plus touchĂ©s, laissant un certain nombre d’autres chercher le soutien d’autres partenaires », a-t-elle dĂ©clarĂ©.

Cette annĂ©e est meilleure pour la disponibilitĂ© alimentaire au Malawi ce qui donne l’occasion aux partenaires gouvernementaux et partenaires au dĂ©veloppement de faire les choses diffĂ©remment, a-t-elle ajoutĂ©.

Mme Marshall a ajoutĂ© que l’argent Ă©tait le seul programme de filet de sĂ©curitĂ© fournissant une assistance efficiente, flexible et immĂ©diate, ajoutant qu’il est temps de planifier comment les programmes de protection sociale Ă long terme du pays peuvent mieux rĂ©pondre Ă des niveaux Ă©levĂ©s de vulnĂ©rabilitĂ©.

Le Malawi doit immĂ©diatement rompre le cycle des interventions d’urgence annuelles et trouver des filets de sĂ©curitĂ© Ă long terme, des moyens de subsistance plus rĂ©silients et des marchĂ©s plus prĂ©visibles pour le maĂŻs et d’autres cultures, a-t-elle conseillĂ©.