Le Rwanda 4ème pays africain le moins corrompu (Rapport)

Le Rwanda est classé 48ème mondial et 4ème africain par l’indice de perception de la corruption 2018, selon le classement publié jeudi par Transparency International.Selon l’Indice de perception de la corruption 2018 qui mesure le niveau de corruption dans le monde, le Rwanda est le pays le moins corrompu en Afrique orientale.

Le Rwanda a progressé d’un point pour atteindre 56 sur 100, ce qui en fait l’un des cinq pays les moins corrompus d’Afrique subsaharienne.

« L’analyse des résultats de l’indice indique que les pays où la protection de la presse et des organisations non gouvernementales (ONG) est la plus faible ont également tendance à afficher les pires taux de corruption », a déclaré Transparency International.

S’exprimant sur ce nouveau classement, la présidente de Transparency International Rwanda, Marie Immaculée Ingabire a recommandé de redoubler d’efforts pour mobiliser les citoyens afin qu’ils sachent ce à quoi ils ont droit et qu’ils se présentent au cas où quelqu’un chercherait une quelconque forme d’incitation à accorder un service public.

« Bien que le Rwanda conserve ses performances, que ce soit au niveau régional, continental ou mondial, la corruption est toujours présente, et les plus touchés sont ceux dont les revenus sont très limités et qui n’ont pas les moyens d’en payer le prix », a-t-elle expliqué.

Le Danemark et la Nouvelle-Zélande arrivent en tête du classement mondial avec respectivement 88 et 87 points.

La Somalie, le Soudan du Sud et la Syrie se situent au bas du classement avec respectivement 10, 13 et 13 points.