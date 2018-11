Le Rwanda et le Qatar signent trois accords

Le Rwanda et le Qatar ont signé trois accords de coopération et de commerce, qui réaffirment la volonté des deux pays de renforcer et d’étendre leurs relations économiques et commerciales.Les accords ont été signés, jeudi soir à Doha, dans le cadre de la visite de deux jours du président rwandais Paul Kagamé au Qatar, en présence de l’Emir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Il s’agit notamment d’un accord sur les services aériens, la promotion réciproque et la protection des investissements et d’un protocole d’accord sur la coopération économique, commerciale et technique.