Le SDF exige un gouvernement de transition pour résoudre la crise anglophone

Le SDF tient le Président Paul Biya et ses collaborateurs pour responsables des conflits qui minent le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il appelle de ce fait à la création d’un gouvernement par intérim pour juguler cette crise.

Le Président Paul Biya ne peut résoudre la crise anglophone. Il en est incapable! Cette position souvent défendue dans l’opinion publique est aussi celle du Social Democratic Front (SDF). Dans un communiqué daté du 09 juin, le parti de Ni John Fru Ndi soutient que «le régime de Paul Biya a clairement montré qu’il fait partie du problème pour lequel nous le tenons entièrement responsable».

Cette formation politique demande par conséquent «qu’un gouvernement de transition» soit mis en place pour mettre fin à «cette guerre civile qui détruit le socle de la nation».

Enlisé dans des affrontements entre séparatistes et militaires, le Cameroun subit une pression internationale de plus en plus forte menée principalement par les Etats-Unis d’Amérique. Cette super puissance accuse le gouvernement de ne pas prendre des mesures suffisantes pour une sortie de crise et d’aggraver les tensions politiques au Cameroun.

Le Social Democratic Front appelle la communauté internationale à amplifier la pression sur Yaoundé autour de la crise anglophone.