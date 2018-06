Le secrétaire d’Etat adjoint américain attendu fin juin au Maroc

Le secrétaire d’Etat adjoint américain, John Sullivan, se rendra au Maroc, fin juin, dans le cadre d’une tournée régionale, a annoncé, jeudi 21 juin, le département d’Etat.Au cours de son déplacement au Maroc, le responsable américain rencontrera de hauts responsables gouvernementaux pour discuter d’un nombre de questions d’ordre politique, économique et sécuritaire, précise la diplomatie américaine dans un communiqué.

« Les contributions importantes du Maroc à la Coalition mondiale pour vaincre le groupe Etat islamique (EI) » seront au menu de ces discussions, souligne le département d’Etat.

Lors de son séjour dans le Royaume, M. Sullivan rencontrera également un groupe de jeunes Marocains à Casablanca, ainsi que des représentants de la société civile, fait savoir la même source.

Le déplacement du secrétaire d’Etat adjoint s’inscrit dans le cadre d’une tournée en Europe et en Afrique du Nord, du 25 au 29 juin.

Selon la diplomatie US, cette tournée sera l’occasion pour Sullivan de « discuter de diverses priorités américaines, notamment les efforts conjoints pour assurer la défaite durable de Daech et la promotion de la coopération face aux défis régionaux et mondiaux ».