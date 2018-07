Le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme entame une visite à Abidjan

Le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, a entamé dimanche à Abidjan une visite de travail prévue du 1er au 4 juillet dans le cadre du renforcement de la coopération entre l’institution et l’Etat de Côte d’Ivoire.M. Pololikashvili, qui avait à ses côtés le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, a débuté sa visite par l’École hôtelière de Grand-Bassam, un établissement privé, situé à 40 km au Sud-Est d’Abidjan, et qui offre des formations en management hôtelier et touristique.

Le nouveau secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme s’est dit « impressionné » par la qualité de l’infrastructure, qui forme des étudiants jusqu’au niveau bachelor (licence), un « titre international » co-signé par l’Ecole hôtelière de Genève et de Casablanca.

Au regard de cette initiative, il a félicité les membres fondateurs, affirmant être certain que son « séjour va produire assez de fruits dans les relations avec l’OMT et la Côte d’Ivoire ». L’organisation entend par cette visite démontrer son engagement à accompagner l’industrie hôtelière dans le pays.

Cette mission du nouveau secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme vise par ailleurs à poser un diagnostic du tourisme ivoirien en vue d’un meilleur accompagnement technique du secteur qui enregistre ces dernières années des investissements importants.

Le ministre Siandou Fofana a salué la présence effective, en Côte d’Ivoire, du secrétaire général de l’OMT qui a pris l’engagement de visiter le pays et de faire du continent une « priorité » au cours de son mandat. Il s’est en outre réjoui de ce « témoignage vivant de son intérêt pour l’Afrique ».

M. Pololikashvili conduisait une délégation qui comprenait la directrice du programme Afrique de l’OMT Mme Elcia Grandcourt. Le délégation devrait rencontrer au cours de ce séjour un pools de partenaires au développement, entre autres la Banque africaine de développement (Bad) et le Pnud.

Ces rencontres devraient permettre la mise en place d’un plan stratégique pour le développement du secteur touristique ivoirien. La Côte d’Ivoire a été choisie dans le cadre des pays que l’OMT placera en « phase pilote dans une nouvelle expérimentation du développement touristique en Afrique».

L’organisation accompagnera le ministère ivoirien du Tourisme à travers un plan stratégique. Le pays qui développe aujourd’hui un nouveau leadership en matière de tourisme, envisage d’investir d’ici à 2025 un volume de 3.200 milliards Fcfa dont « 1200 à 1400 milliards » devraient être consacrés au secteur public.