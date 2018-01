Le séminaire gouvernemental, le drame d’Attécoubé, Bédié et Gbagbo se partagent la Une des journaux ivoiriens

Le sĂ©minaire gouvernemental, le drame d’AttĂ©coubĂ© dont le bilan fait

état de 6 personnes calcinées dans un incendie ainsi que les

ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se partagent la Une

des journaux quotidiens ivoiriens, parus, mardi, sur l’ensemble du

territoire national.A la clĂŽture du sĂ©minaire gouvernemental hier, le chef de l’Etat a invitĂ© ses collaborateurs Ă faire preuve d’efficacitĂ© et de cĂ©lĂ©ritĂ©, informe en Une FraternitĂ© Matin. ‘’Il nous faut intensifier la lutte contre la pauvreté », rapporte ensuite le journal gouvernemental qui attribue ces propos au prĂ©sident Alassane Ouattara.

‘’Respectez les rĂšgles de la bonne gouvernance », a dit le prĂ©sident ivoirien Ă ses ministres lors de ce sĂ©minaire, souligne de son cĂŽtĂ© Le Patriote. SĂ©minaire gouvernemental sur le plan d’actions prioritaires. Voici les grandes prioritĂ©s du gouvernement en 2018, titre pour sa part Le Nouveau RĂ©veil. Gon 1er et ses ministres tracent les grands sillons de 2018, commente La Gazette lĂ oĂč sur le mĂȘme sujet L’Expression Ă©crit : ‘’Ouattara, Duncan et Gon mettent la pression sur les ministres.

Le drame d’AttĂ©coubĂ© fait Ă©galement la Une de la presse locale. Drame Ă AttĂ©coubĂ© / Incendie dans un maquis : 4 filles et 2 garçons meurent calcinĂ©s, titre Ă ce propos Le Jour Plus. AttĂ©coubĂ© : six personnes pĂ©rissent dans un incendie, renchĂ©rit Le Nouveau RĂ©veil.

En page politique, les journaux ivoiriens reviennent sur la cĂ©rĂ©monie de prĂ©sentation de vƓux du Parti dĂ©mocratique de CĂŽte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-parti unique).

‘’Longue vie au PDCI (
) 2018, une annĂ©e particuliĂšrement importante pour notre parti et notre pays », a dĂ©clarĂ© en substance M. BĂ©diĂ© Ă la fin de cette cĂ©lĂ©bration, selon Le Nouveau RĂ©veil, pour qui, la cohĂ©sion fut ‘’totale » autour du prĂ©sident du PDCI avec la prĂ©sence de plusieurs irrĂ©ductibles dont Banny, Essy Amara, Fologo et Mady.

Hier, au siĂšge du PDCI, les forces vives du parti ont prĂ©sentĂ© leurs vƓux Ă BĂ©diĂ©, titre La Gazette. A cette occasion, rĂ©vĂšle de son cĂŽtĂ© Le Temps, BĂ©diĂ© a ‘’enterré » le parti unifiĂ©.

Les tabloĂŻds ivoiriens s’intĂ©ressent Ă©galement Ă la prochaine reprise du procĂšs de Laurent Gbagbo.CPI / ProcĂšs de Gbagbo, voici les arguments qui vont faire la diffĂ©rence. La dĂ©fense sort ‘’la grande artillerie », les tĂ©moins de Gbagbo sont ‘’prĂȘts », Bensouda ‘’totalement dĂ©boussolĂ©e », placarde Ă ce sujet Le Temps. Les tĂ©moins de Gbagbo vont faire ‘’trembler » la France, jubile Ă son tour LG Infos.