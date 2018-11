Le Sénégal « à la conquête du monde » avec son fonio (ONFP)

« Le fonio, à la conquête du monde », thème de la 9e édition de la journée du fonio qui sera célébrée ce 15 novembre, invite à réfléchir sur les enjeux à l’international qui se dessinent pour cette céréale qui connait une « montée en puissance » au Sénégal, selon un communiqué de l’Office national de formation professionnelle (ONFP) reçu mercredi à APA.« Cette année donc, la journée du 15 novembre sera l’occasion d’échanger sur les acquis, les atouts et les défis à relever pour porter durablement cette montée en puissance du fonio » au Sénégal, a soutenu l’ONFP, dont le Directeur, Sanoussi Diakité est inventeur de la machine décortiqueuse de fonio.

Il souligne que la journée du fonio permettra « de réunir les acteurs au niveau de chaque pays et au plan international dans un exercice de capitalisation des initiatives, des expériences et des résultats afin de mettre en place les bases structurelles de cet envol de la filière fonio, à la conquête du monde ».

En effet depuis quelques années, explique l’institution sénégalaise, les conditions de développement et de mise à l’échelle de la production « se mettent en place dans les différents pays producteurs de fonio ».

Dans certaines zones, ajoute le communiqué, la culture du fonio a repris alors qu’elle avait été abandonnée depuis plusieurs décennies.

La même tendance, poursuit l’ONFP, est notée dans les pays comme le Benin où l’ONG ADG met en œuvre un important programme de développement du fonio, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée à travers des programmes divers.

De même au Sénégal, « la première dame Marième Faye Sall a montré tout l’intérêt qu’elle porte au fonio en offrant des machines à des femmes pour les appuyer dans la transformation ».

Sur le plan nutritionnel, ajoute l’ONFP, « cette céréale permet ainsi de varier l’alimentation (pour changer du riz et du quinoa !), d’autant plus qu’elle apporte des nutriments bénéfiques tels que zinc, magnésium, manganèse, calcium, ainsi que des acides aminés comme la cystine et la méthionine… ».

Notant par ailleurs les initiatives du chef Pierre Thiam, célèbre cuisinier aux USA dans la distribution du fonio en Amérique et en Europe, l’ONFP estime que « tout ceci indique que les conditions se réunissent aujourd’hui pour un positionnement à l’international du fonio » sénégalais.

L’ONFP interpelle ainsi tous les acteurs du fonio « à appréhender les enjeux et à en développer les capacités de portage ».