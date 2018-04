Le SÃ©nÃ©gal abrite la 9Ã¨me assemblÃ©e du Mouvement mondial pour la dÃ©mocratie

La 9ème édition de l’assemblée du Mouvement mondial pour la démocratie (World mouvement for democraty) se tient à Dakar du 06 au 09 mai 2018, ont annoncé lundi ses organisateurs, ajoutant que 350 participants venant de 80 pays y sont attendus.« L’assemblée du Mouvement mondial pour la démocratie cherche à confronter et à contrer plusieurs tendances pernicieuses qui affligent les démocraties du monde entier. Il s’agit de la montée globale de la kleptocratie et de la grande corruption, de la propagation de la désinformation, et de la violence extrémiste », a expliqué Dr Adjaratou Wakha Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa-Sénégal.

Elle s’exprimait au cours d’un point de presse du comité consultatif de cette 9ème assemblée du Mouvement mondial pour la démocratie, composé de différentes organisations, dont Enda Tiers Monde, Article 19, Forum Civil et du Mouvement citoyen du Sénégal.

Le thème de l’édition 2018 porte sur « Construire des partenariats stratégiques pour le renouveau démocratique ».

« Le choix du Sénégal pour accueillir cette assemblée témoigne de la vitalité de sa démocratie. Au cours de la rencontre, nous allons passer en revue le modèle démocratique sénégalais que nous allons donner comme exemple aux autres pays », a dit le professeur Penda Mbow, présidente du Mouvement citoyen sénégalais.

Selon elle, les participants vont aussi réfléchir sur les voies et moyens permettant de sauver la « démocratie qui est aujourd’hui menacée partout à travers le monde ».