Le Sénégal célèbre sa journée nationale de l’élevage le 06 décembre (ministère)

Le ministère de l’Elevage et des Productions animales a, dans un communiqué parvenu lundi à APA, informé que la Journée nationale de l’élevage sera célébrée le 06 décembre 2018 à Ranérou dans la région de Matam (nord), sous la présidence effective du chef de l’Etat, Macky Sall.Le thème retenu cette année est : « L’éradication de la peste des petits ruminants, un défi mondial pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ».

Selon le ministère de l’Elevage, la peste des petits ruminants constitue une sérieuse menace contre les moyens de subsistance de millions de petits éleveurs de par son effet dévastateur sur les ovins et caprins. A l’échelle mondiale, les pertes dues à la maladie se chiffrent entre 1,45 et 2,1 milliards de dollars US par an.

Il informe, par ailleurs, qu’une diminution de 16 à 7% du taux de mortalité global des petits ruminants permettrait de sauver 1 000 000 de têtes par an, ce qui représente une plus-value d’au moins 10 milliards de FCFA, d’où l’engagement du Sénégal dans la stratégie mondiale pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants d’ici à l’horizon 2030.

Ainsi, il a élaboré son Plan national stratégique d’environ 12 milliards de FCFA pour l’éradication de la peste des petits ruminants d’ici à l’horizon 2025. La présente édition de la Journée nationale de l’Elevage sera une occasion pour discuter avec les acteurs de la mise en œuvre dudit Plan.

Instituée par décret n° 2014-164 du 17 février 2014, la Journée nationale de l’élevage est un rendez-vous annuel pour un dialogue direct entre les éleveurs et le chef de l’Etat sur les problèmes du secteur.