Le Sénégal, champion d’Afrique de Beach Soccer

L’équipe nationale de Beach soccer du Sénégal a remporté la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la discipline, en battant (1-6) vendredi après-midi à Sharm El Sheikh, en Egypte, son homologue du Nigéria.Ayant mené 1-0 en début de partie, les Super Eagles ne sont plus revenus. Foudroyés par la vista et l’adresse des Lions, les Nigérians ont encaissé six buts sans réagir.

Tenants du titre, les protégés du sélectionneur Ngalla Sylla ont surclassé tous leurs adversaires durant cette compétition.

Par ailleurs, les deux finalistes sont qualifiés à la Coupe du monde de beach soccer prévue en 2019 au Paraguay.