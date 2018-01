Le Sénégal et le Japon ont signé un mémorandum sur l’infrastructure de haute qualité

Le SĂ©nĂ©gal et le Japon ont signĂ© mardi Ă Diamniadio (32 km de Dakar), un mĂ©morandum sur l’infrastructure de haute qualitĂ© aux termes duquel les deux pays s’engagent dans la promotion de l’infrastructure de haute qualitĂ©, dans l’Ă©change d’expĂ©riences et de bonnes pratiques dans ce domaine.Le texte a Ă©tĂ© paraphĂ© par Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures et des transports terrestres du SĂ©nĂ©gal, et Takao Makino, ministre du Territoire, de l’infrastructure, des transports et du tourisme du Japon.

La cĂ©rĂ©monie de signature s’est dĂ©roulĂ©e dans le cadre de la première confĂ©rence sur l’infrastructure de haute qualitĂ© SĂ©nĂ©gal-Japon ouverte ce mardi en prĂ©sence du chef de l’Etat sĂ©nĂ©galais, Macky Sall

D’une durĂ©e d’une journĂ©e, elle rĂ©unit des membres des gouvernements et  les patronats des deux pays, avec 300 participants dont 50 reprĂ©sentants  d’entreprises japonaises.