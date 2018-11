Le Sénégal évalue la performance de sa gestion des finances publiques

Le ministère sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers a lancé, lundi à Dakar, l’évaluation de la performance de sa gestion des finances publiques au Sénégal, a constaté APA.Dénommée PEFA, cette évaluation, la troisième du genre au Sénégal, doit permettre au gouvernement de « disposer d’une nouvelle base d’informations permettant d’apprécier le système de gestion des finances publiques, de conformer les progrès accomplis et de dialoguer sur les stratégies et les priorités de réformes », a indiqué le chef de la coopération de la délégation de l’UE au Sénégal, Mme Cécile Tassin-Pelzer.

Elle a précisé que dans le moyen terme, les résultats de cette troisième évaluation permettront d’approfondir les réformes déjà engagées, en particulier celles induites par le nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l’UEOMOA.

Poursuivant, Mme Cécile Tassin-Pelzer a souligné l’importance de ce genre d’atelier et le partage de d’informations sur la gestion des deniers publics « pour garder la confiance, avant tout des citoyens, mais également des partenaires extérieurs, notamment lorsque les ressources sont insuffisantes pour répondre à tous les besoins des populations ».