Le Sénégal inaugure sa quatrième centrale solaire

Le SĂ©nĂ©gal s’est dotĂ© d’une quatrième centrale solaire, une infrastructure d’un coĂ»t de 28 milliards de FCFA et inaugurĂ©e mardi Ă MĂ©rina Ndakhar (148 km de Dakar) par le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne.DĂ©nommĂ©e « Cheikh Anta Diop » du nom du dĂ©funt Ă©gyptologue, la nouvelle centrale solaire a une capacitĂ© de 30 MW.

« Aujourd’hui, le SĂ©nĂ©gal s’est dotĂ© d’une quatrième centrale solaire et une cinquième sera installĂ©e Ă Kahone. Cela renforce notre mix Ă©nergĂ©tique et nous libère de la dĂ©pendance des Ă©nergies fossiles », a dit le Premier ministre Dionne pour qui l’inauguration de l’infrastructure marque une Ă©tape supplĂ©mentaire de l’engagement du prĂ©sident Macky Sall d’assurer le renouveau du secteur Ă©nergĂ©tique.

« Avec de n’nouvelles centrales prĂ©vues dans la rĂ©gion, notamment Ă Diass et Ă Taiba Ndiaye, ThiĂ©s sera le hub Ă©nergĂ©tique de par sa position. Ce qui nous permettra de porter le mixte Ă©nergĂ©tique Ă 23% avant fin 201i », a ajoutĂ© Mahammad Boun Abdallah Dionne, soulignant que l’objectif est d’arriver Ă 30% de mixte Ă©nergĂ©tique en 2020.

La centrale qui peut alimenter l’Ă©quivalent de 200 000 personnes, rĂ©duira les Ă©missions de gaz Ă effet de serre (34 000 tonnes de CO2 Ă©conomisĂ©es par an), assure son initiateur, la sociĂ©tĂ© Ten Merina Ndakhar SA.

Karim Ndiaye, s’exprimant au nom de la sociĂ©tĂ© Ten Merina Ndakhar SA, a soulignĂ© que le SĂ©nĂ©gal est le pionnier de la rĂ©volution solaire en Afrique grâce Ă la vision et Ă la politique du prĂ©sident Macky Sall. « Cette centrale solaire est une belle illustration du mix Ă©nergĂ©tique et conforte le SĂ©nĂ©gal dans son leadership solaire en Afrique ».

Construite en dix mois sur une superficie de 46 ha, elle compte 92.000 panneaux photovoltaĂŻques et son Ă©nergie sera achetĂ©e par la Senelec (SociĂ©tĂ© nationale d’Ă©nergie Ă©lectrique)

Pour la responsabilitĂ© sociĂ©tale de l’entreprise, M. Ndiaye a promis la mise en place d’une mutuelle de crĂ©dit pour les femmes et les jeunes de la localitĂ©, l’Ă©lectrification du village de Mbouki et la construction d’une maternitĂ© Ă©quipĂ©e. Il est Ă©galement prĂ©vu l’amĂ©nagement d’un forage et d’un pĂ©rimètre maraĂ®cher de 10ha, la mise Ă disposition de semences pour les personnes affectĂ©es par le projet et le transfert du siège social de Ten Merina Ndakhar SA au sein de la commune de Merina Ndakhar afin que cette dernière puisse bĂ©nĂ©ficier des retombĂ©es fiscales associĂ©es au projet.

Selon le dĂ©putĂ© maire de MĂ©rina Ndakhar, AymĂ©rou Gning, cette centrale respecte les promesses du chef de l’État en matière de fourniture d’Ă©lectricitĂ© et porte Ă 21,8% le mix Ă©nergĂ©tique. « Les centrales de Santhiou MĂ©khĂ© et de MĂ©rina Ndakhar, toutes installĂ©es dans le dĂ©partement de Tivaouane honorent le Cayor surtout que celle inaugurĂ©e aujourd’hui porte le nom de Cheikh Anta, fils du Cayor », a dit AymĂ©rou Gning.

Pour Abdou Fall, promoteur initial du projet qui parlait au nom de tous les acteurs des énergies renouvelables du Sénégal, la centrale est une réalisation flamboyante aux enjeux multiples.

« Cette centrale a vu le jour grâce Ă un engagement sans faille de ses porteurs. Il est Ă©galement celui de Macky Sall. Le solaire au SĂ©nĂ©gal est un chantier hautement prĂ©sidentiel car le chef de l’État prend des engagements et fait des arbitrages budgĂ©taires nĂ©cessaires », a indiquĂ© Abdou Fall.