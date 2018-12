Le Sénégal mobilise 35,6 milliards pour financer son secteur agricole

Le ministre sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, dans un communiqué de son département parvenu ce jeudi à APA, annonce, avoir procédé à la signature, les 3 et 4 décembre dernier, de deux accords de financement d’un montant total de 61,5 millions de dollars, soit 35,6 milliards de FCFA pour soutenir le secteur agricole national.Le premier accord signé avec le Fonds saoudien de développement (FSD) pour un montant de 11,5 millions de dollars, soit 6,6 milliards de FCFA, est destiné à la mise en œuvre du projet de réhabilitation et d’extension des casiers de la cuvette de Savoigne sur une superficie de 394 ha. Il s’inscrit dans le cadre du Programme national d’autosuffisance en riz (PNAR).

Le second accord, conclu avec la Société islamique pour le financement du commerce international (ITFC), pour un montant de 50 millions de dollars, soit 29 milliards de FCFA, devra permettre à la Société nationale de commercialisation des semences (Sonacos) de financer son programme de collecte de graines d’arachide 2018/2019.