Le Sénégal partage ses « bonnes pratiques » avec les polices francophones

Le Sénégal, face aux « nouvelles menaces » qui guettent les pays sur le plan sécuritaire, est à l’avant-garde de leur prévention et de leur éradication avec la création de plusieurs structures dédiées à leur lutte, a expliqué, mercredi à Dakar, le directeur des études de l’Ecole nationale de police sénégalaise, le commissaire Moustapha Diouf.Pour parer aux nouvelles menaces, « il y a la création de la cellule de lutte antiterroriste, le Comité interministériel de coordination des opérations antiterroristes (Cico) qui est également basée au ministère de l’Intérieur », a soutenu le policier sénégalais, à l’ouverture du 5e congrès du Réseau international francophone de formation policière (Francopol) qui s’achève ce 19 octobre.

Pour lui, « les enjeux et les défis » concernent surtout la lutte contre le terrorisme, « avec tout ce qui est lutte contre son financement, la radicalisation, la cybercriminalité, les risques liés à la gestion de la cybersécurité », sans oublier « la gestion des flux migratoires, surtout concernant l’immigration irrégulière ».

Présentant un exposé devant ses collègues des polices et autres institutions internationales membres de Francopol, le commissaire Diouf a « montré également que les gens doivent faire la promotion de la coopération judiciaire internationale ».

Par ailleurs, c’est en ce sens que l’objectif de ce congrès vise à « partager avec nos partenaires sénégalais les bonnes pratiques de connaissances en matière de lutte contre le terrorisme, contre la criminalité organisée, contre le flux migratoire, … », a souligné la présidente de Francopol, la Française Sophie Hatt.

« Il y a plus de 50 membres qui font partie de Francopol (écoles de police et de gendarmerie, directions, …). Et jusqu’à présent les congrès étaient uniquement tenus en Europe ou sur le continent américain. Il nous a semblé nécessaire, puisque la francophonie est centrée sur le continent africain, que nous tenions ce cinquième congrès à Dakar », a justifié Mme Hatt sur le choix de la tenue de cette rencontre internationale dans la capitale du Sénégal, un pays somme toute qui se trouve être « un excellent élève » en matière de partage de bonnes pratiques.

« Le Sénégal est un excellent élève. Dans le même temps que se tient le congrès de Francopol, se tient un exercice régional de lutte contre le terrorisme dans plusieurs pays et auquel a assisté le ministre de l’Intérieur sénégalais et les directeurs généraux. Ainsi le retour d’expérience se déroulera demain matin (jeudi) », a ajouté la présidente de Francopol.