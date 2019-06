Le Sénégal satisfait totalement ses besoins en semences de qualité (Officiel)

Grâce à plusieurs programmes et projets déroulés par le Gouvernement sénégalais, les besoins du pays en semences de qualité sont satisfaits totalement, a affirmé, mardi à Dakar, Tanor Dieng, Conseiller technique du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.« Au Sénégal, il y a une satisfaction totale des besoins en semences de qualité. Ce qui permettra d’exporter le surplus de semences dans la sous-région, voire dans d’autres continents », a indiqué M. Dieng, rappelant que le Sénégal est accrédité depuis 4 ans aux normes OCDE et depuis deux mois, le laboratoire de la division des semences du MAER qui se trouve au sein de la Direction de l’Agriculture est accrédité aux normes internationales IFTA.

Le Conseil technique du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) ouvrait un atelier de consultation régional sur la mise en œuvre de la réglementation harmonisée des semences en Afrique de l’Ouest. Cette rencontre de deux jours est organisée par le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF/WECARD) et l’Initiative TAAT (Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique) de la Banque africaine de développement (BAD).

De l’avis Tanor Dieng, avec ses efforts, le Sénégal est en tête des pays ouest africains qui ont atteint un bon niveau de performance en matière de semences.

Suffisant pour qu’il rappelle que lors de la campagne agricole 2018-2019, le Gouvernement sénégalais avait mis en place 119 mille de semences certifiées, dont 56 mille tonnes de semences d’arachide et 20 mille tonnes de semences pour les autres variétés (maïs, sorgho, sésame et niébé).

« L’Etat avait également mis en place 700 mille tonnes de semences de riz », a rappelé le Conseiller technique du MAER, non sans préciser que depuis cinq ans, l’Etat sénégalais alloue annuellement 13 milliards f cfa pour subventionner 75 mille tonnes de semences d’arachide et 9 milliards f cfa pour les autres semences.