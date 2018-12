Le Sénégal se dote d’un nouveau Programme Pays pour le Travail décent

Le ministère sénégalais du Travail et celui en charge de l’Emploi ont signé conjointement avec le Bureau international du Travail et les partenaires sociaux (organisations d’employeurs et de travailleurs), mardi, le nouveau Programme Pays pour le Travail décent (PPTD) aligné au Plan Sénégal Émergent, a constaté APA.Le PPTD Sénégal de deuxième génération 2018-2022 fait suite au premier PPTD 2012-2016, dont les résultats, malgré des avancées significatives, ont été mitigés notamment en raison de la faible mobilisation des ressources.

Avec un budget prévisionnel de 867 267 800 F CFA, ce nouveau PPTD vise à atteindre deux priorités essentielles : la promotion de la création d’emplois décents pour les hommes et les femmes et du renforcement et de l’extension de la protection sociale.

Le PPTD constitue le cadre stratégique axé sur les résultats autour duquel le Gouvernement et les partenaires sociaux s’engagent à travailler en partenariat avec l’OIT et d’autres partenaires clés pour réaliser les objectifs du travail décent. Il a été validé techniquement depuis le 4 décembre 2017 et approuvé par le Bureau international du Travail de Genève.