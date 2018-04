Le SÃ©nÃ©gal veut intÃ©grer d’ici 2035 le top 7 africain des exportateurs d’or (ministre)

Le ministre des Mines et de la GĂ©ologie, AĂŻssatou Sophie Gladima, a dit mardi Ă Dakar, que le SĂ©nĂ©gal veut intĂ©grer le top 7 des exportateurs d’or en Afrique d’ici 2035, avec un objectif de porter la production annuelle d’or Ă 18 tonnes d’ici 2023 et devenir ainsi un « hub minier rĂ©gional».« Pour ce faire, en plus des mines de Sabodala et de KharakhĂ©na, le projet d’exploitation du gisement d’or de Mako, dont les rĂ©serves sont estimĂ©es Ă 1,6 millions d’onces pour une production annuelle de 140 000 onces par an, est entrĂ© en phase-test de production commerciale », a expliquĂ© le ministre Gladima.

Il s’exprimait au cours d’un atelier de validation de la revue annuelle conjointe (RAC) 2017 du ministère des Mines et de la GĂ©ologie.

Selon elle, l’exploitation de ces diffĂ©rents gisements devrait s’accompagner d’une revalorisation des secteurs du fer, du zircon et du phosphate.

« Les phosphates, a-t-elle soulignĂ©, demeurent l’activitĂ© dominante du secteur minier qui a enregistrĂ© une production totale de 2 400 000 tonnes de en 2017 et a Ă©tĂ© renforcĂ© par l’attribution de nouveaux permis de recherche. Cela devrait permettre une augmentation de la redevance minière estimĂ©e Ă 7 681 212 707 F FCA pour le compte de l’annĂ©e 2017 ».

En 2017, la production d’or et d’argent du SĂ©nĂ©gal a atteint les 7,25 tonnes.