Le SG de la Ligue arabe entame dimanche une visite au Soudan

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit entame dimanche une visite au Soudan pour s’enquérir de l’évolution de la situation dans ce pays.Par Mohamed Fayed

Au cours de cette visite, Aboul Gheit devrait rencontrer le chef du Conseil militaire de la transition, Abdul-Fattah Al-Burhan, ainsi qu’un certain nombre de dirigeants et des représentants des forces vives et des mouvements politiques soudanais, a indique le porte-parle de la Ligue des Etats arabes.

Selon le porte-parole, le Secrétaire général veillera à ce que, les parties soudanaises s’engagent de manière décisive dans le processus pacifique de transition politique démocratique au Soudan, auquel le peuple soudanais aspire dans un contexte purement national, et à éviter tout ce qui pourrait conduire à une escalade de la situation, tout en réaffirmant l’engagement de la Ligue arabe dans son rôle de soutenir la sécurité, la stabilité et l’unité nationale du Soudan.