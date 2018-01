Le « Slobodan show », une comédie musicale sur Milosevic en préparation

Une comĂ©die musicale consacrĂ©e Ă l’ex-patron de la Serbie pendant les guerres des Balkans, Slobodan Milosevic, et Ă son Ă©pouse, Mira Markovic, est en prĂ©paration Ă Belgrade, a-t-on appris auprès d’un des auteurs.

« Les rĂ©pĂ©titions vont dĂ©buter mi-janvier et la première est prĂ©vue en fĂ©vrier Ă Gracanica », la grosse enclave serbe non loin de Pristina au Kosovo, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Marko Grubic, chargĂ© de composer la musique pour ce spectacle qui s’appellera le « Slobodan Show ». Les acteurs seront des serbes du Kosovo.

Marko Grubic confie avoir dĂ©cidĂ© de composer une musique originale au lieu de se servir des mĂ©lodies de l’Ă©poque du règne de Milosevic dans les annĂ©es 1990.

« Slobodan et Mira sont un couple indissociable Ă la tĂŞte de l’Etat Ă un moment crucial, la dissolution de la Yougoslavie et la redĂ©finition du monde », a dĂ©clarĂ© dans la presse locale Jelena Bogavac, qui s’est chargĂ©e du texte.

Elu en 1990 prĂ©sident de la Serbie, Slobodan Milosevic a soutenu la cause serbe dans les conflits en Croatie (1991-95), en Bosnie (1992-95) et au Kosovo (1998-99). EvincĂ© du pouvoir en 2000, il est dĂ©cĂ©dĂ© en 2006 Ă 64 ans dans le centre de dĂ©tention du TPIY aux Pays-Bas, oĂą il Ă©tait jugĂ© pour gĂ©nocide, crimes contre l’humanitĂ© et crimes de guerre.

Son Ă©pouse, Mira Markovic qui avait selon les mĂ©dias locaux une grande influence sur l’homme fort de la Serbie, dirigeait un mouvement la « Gauche yougoslave ». ConfrontĂ©e Ă des accusations de corruption, elle s’est exilĂ©e en Russie en 2003.

Le spectacle sera mis en scène par Nenad Todorovic, un artiste basĂ© au Kosovo tout comme sa troupe. Ces comĂ©diens serbes du théâtre national du Kosovo se sont installĂ©s Ă Gracanica après le retrait des troupes serbes du Kosovo en 1999, au terme de l’ultime conflit ayant abouti Ă l’Ă©clatement de l’ex-Yougoslavie. La guerre du Kosovo a fait 13.000 morts, principalement des Kosovars albanais.

Ce conflit s’est achevĂ© quand l’Otan a bombardĂ© la Serbie. Le Kosovo a dĂ©clarĂ© en 2008 une indĂ©pendance que Belgrade et la minoritĂ© serbe ne reconnaissent pas.