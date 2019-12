Le Sommet de la CEDEAO au menu des quotidiens béninois

Les quotidiens béninois parus ce lundi font le focus sur la 56ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de la Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) tenue samedi dernier à Abuja (Nigéria) et des félicitations reçues à l’occasion par le président Talon pour sa gestion de la crise politique qui a secoué le pays durant cette année.« Patrice Talon félicité par ses pairs de la Cedeao » titre La Presse du Jour qui mentionne que c’est pour la bonne gestion de la crise sociopolitique qui a secoué le Bénin au lendemain des élections législatives d’avril dernier.

Sous le titre : « Dialogue Politique /Sommet de la Cedeao, L’engagement du Bénin à préserver la paix salué », La Nation informe que les chefs d’Etat de la Cedeao ont « félicité le président Patrice Talon pour le dialogue politique initié dans le pays et ont exprimé leur satisfaction pour le consensus obtenu ainsi que les mesures d’apaisement prises à la suite du dialogue ».

À en croire ce quotidien, la 56ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de la Gouvernement de la Cedeao tenue à Abuja au Nigéria s’est préoccupée de la situation politique dans la région et réaffirmé son attachement à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, condition qu’elle juge préalable à l’intégration et au développement économique de la zone.

« Talon félicité pour son esprit d’ouverture » affiche de son côté Le Béninois Libéré, là où Les Pharaons titrent : « La Cedeao reconnaît les efforts de paix de Talon en 2019 ».

Les quotidiens béninois se sont par ailleurs intéressés à l’annonce à Abidjan par les présidents français et ivoiriens de la sortie du CFA qui sera remplacé par l’ECO.

A ce propos, La Nation affiche en manchette : « Monnaie, les Chefs d’Etats annoncent la fin du franc Cfa », soutenant qu’un grand pas a été fait dans la mise en œuvre du Programme de la monnaie unique.

Les Chefs d’Etats et de Gouvernement ont pris note des propositions de symbole de la monnaie unique de la Cedeao et ont adopté le symbole de l’ECO.

S’agissant du nom de la Banque Centrale de la Cedeao, la Conférence a adopté la Banque Centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCAO), informe le journal.

Cela fait dire au journal Fraternité : « Exit le franc CFA, l’ECO attendue en 2020 ». Dans le même sillage, Le Télégramme croit savoir que la « Fin du CFA est actée ».

« Vive la monnaie Eco, adieu le FCFA », affiche en Une Le Meilleur euphorique qui a consacre un dossier à ce sujet et livre tous les détails sur ce changement monétaire. « La réforme actée est le fruit de la volonté de l’ensemble des Etats de l’UEMOA et elle traduit la confiance supplémentaire de chaque partenaire l’un envers l’autre et s’inscrit ainsi dans la dynamique d’émergence établie depuis plusieurs années au sein de l’Union », affirment nos confrères.

La Presse du Jour mentionne que « Le Bénin est un acteur de premier plan » de cette fin du CFA. Le journal met l’accent sur les efforts consentis par Patrice Talon et rappelle sa dernière sortie à propos des réserves de change. Un coup de sang qui aurait poussé les chefs d’Etats et de gouvernement à mieux appréhender la question.