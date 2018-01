Le sort des sÃ©cessionnistes aux arrÃªts prÃ©occupe les journaux camerounais

Plus que la crise de leadership qui s’annonce Ă©pique au sein du Front social dĂ©mocratique (SDF, opposition), c’est le sort des activistes de la sĂ©cession, dĂ©sormais aux arrĂŞts après avoir Ă©tĂ© extradĂ©s du Nigeria, qui prĂ©occupe davantage les journaux camerounais parus mercredi.Après de nombreuses dĂ©fiances vis-Ă -vis de l’État, les prĂ©sumĂ©s meneurs des actes terroristes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont dĂ©sormais devant la justice, annonce le quotidien Ă capitaux publics Cameroon Tribune.

Les instigateurs sont donc dĂ©sormais face Ă la loi, une loi qui ne risque pas d’ĂŞtre clĂ©mente, prĂ©vient la publication qui Ă©numère ainsi les mĂ©faits des sĂ©cessionnistes : une vingtaine d’Ă©lĂ©ments des forces de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© assassinĂ©s en l’espace de quelques semaines, quelque 200 jeunes filles violĂ©es dans les Ă©coles et les villages, une quarantaine d’Ă©lèves et Ă©tudiants, dont le seul crime est d’avoir voulu jouir d’un droit Ă©lĂ©mentaire Ă l’Ă©ducation, violentĂ©s sur le chemin de l’Ă©cole.

Et ce n’est pas tout, car des Ă©difices publics et privĂ©s ont Ă©tĂ© profanĂ©s ou saccagĂ©s, soit 8 commissariats de police et 7 brigades de gendarmerie attaquĂ©s, des commerces partis en fumĂ©e, une Ă©conomie mise Ă mal avec des mots d’ordre de «villes mortes».

Au premier rang des instigateurs de la flambĂ©e de violence, L’Anecdote pointe le prĂ©sident autoproclamĂ© de la rĂ©publique d’Ambazonie, qui rassemble les rĂ©gions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Sisiku Ayuk Tabe, un homme qui «n’a certainement pas mesurĂ© l’ampleur des actes qu’il posait au moment oĂą il les posait».

Et d’appuyer oĂą ça fait mal : «Il a cru Ă ses soutiens locaux et extĂ©rieurs. Il a bĂ©nĂ©ficiĂ© des complicitĂ©s de certains dignitaires traditionnels. Des largesses de certains membres du gouvernement, parmi les plus insoupçonnables, lui ont Ă©tĂ© assurĂ©es. Maintenant qu’il a commencĂ© Ă se mettre Ă table, en avançant des noms de ses appuis, des taupes seront dĂ©masquĂ©es. SĂ»rement !»

C’est effectivement un vent de panique qui s’est installĂ© dans le sĂ©rail, renchĂ©rit L’IndĂ©pendant, avec l’interrogation du chef des sĂ©cessionnistes et ses comparses qui nourrit dĂ©jĂ des rebondissements, dans une crise anglophone «alimentĂ©e ou mĂŞme soutenue par des figures insoupçonnĂ©es», c’est-Ă -dire des pontes du rĂ©gime plus que jamais Ă©claboussĂ©s.

Et l’Ă©quilibre de la terreur ne semble pas sur le point de s’arrĂŞter, souffle The Guardian Post, qui relate la folle journĂ©e de mardi dans la ville de Bamenda (Nord-Ouest), avec une alerte Ă la bombe des sĂ©cessionnistes ambazoniens ayant amenĂ© les parents Ă retirer leurs enfants de l’Ă©cole avant de s’enfermer Ă double tour.

Ce qui se passe aujourd’hui en zone anglophone ne devrait Ă©tonner personne, rappelle Repères qui a dĂ©terrĂ© cette dĂ©claration guerrière d’Ayuk Tabe, voici quelques mois : «Nous devons avoir notre propre armĂ©e qui devra prendre en charge nos affaires. Ici, dans nos communautĂ©s, nous nous tenons aussi prĂŞts Ă toute Ă©ventualitĂ©. Nous n’attendons plus que des instructions. Nous avons toujours la RĂ©publique du Cameroun sur notre territoire. Nous devons examiner toutes les possibilitĂ©s pour les chasser de chez nous pour que nous puissions gĂ©rer notre Ă©conomie, gĂ©rer nos administrations et nous occuper de nos propres affaires.»

Mais la lutte va se poursuivre sans Ayuk Tabe, prĂ©vient Ouest-Echos : bien que derrière les barreaux, les causes pour lesquelles l’homme et ses lieutenants se battent n’ont pas trouvĂ© de rĂ©ponse et leur combat trouvera d’autres bras et d’autres voix.

L’autre lutte, qui s’annonce et fait dĂ©jĂ dĂ©bat, c’est le leadership au sein du SDF, le premier parti de l’opposition parlementaire oĂą son premier vice-prĂ©sident, Joshua Osih, a dĂ©jĂ annoncĂ© sa candidature Ă la prĂ©sidence de la RĂ©publique.

Il s’agit, selon Ouest-Echos, d’un tournant dĂ©cisif dans la vie de cette formation au sein de laquelle le mot alternance Ă©tait tabou jusqu’ici.

C’est que le non moins dĂ©putĂ© Ă l’AssemblĂ©e nationale, qui dĂ©fie ouvertement le leader du SDF, Ni John Fru Ndi, lui aussi en course pour la magistrature suprĂŞme, risque simplement l’exclusion au terme du congrès Ă©lectif, prĂ©vu du 22 au 24 fĂ©vrier Ă YaoundĂ©, la capitale.

«Comme par le passĂ©, avec ceux ayant tentĂ© de ruser avec la discipline du SDF, le vibrionnant mais malicieux Joshua Osih court tout droit vers son exclusion de la formation. Étant dĂ©jĂ allĂ© trop loin dans ses appĂ©tits de pouvoir, c’est vers une voie de non-retour qu’il semble dĂ©sormais engagĂ©.»