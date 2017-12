Le sud des Philippines frappÃ© par une tempÃªte tropicale: au moins 133 morts

Cent trente-trois personnes au moins ont trouvĂ© la mort lors du passage de la tempĂŞte tropicale Tembin qui balaie depuis vendredi le sud des Philippines, touchant notamment l’Ă®le de Mindanao, et les secours Ă©taient encore samedi Ă la recherche de dizaines de disparus.

Le bilan ne cesse de s’alourdir. Les derniers chiffres de la police comprennent 36 victimes dont les corps ont Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ©s samedi des eaux en crue de la rivière Salog, Ă Mindanao.

La tempête a provoqué inondations soudaines et glissements de terrain.

Selon un responsable de la police de la ville de Sapad interrogĂ© par l’AFP, Rando Salvacion, les corps repĂŞchĂ©s dans la Salog provenaient de la localitĂ© de Salvador, en amont. Les autoritĂ©s locales ont indiquĂ© pour leur part avoir rĂ©cupĂ©rĂ© dix-sept autres corps, plus en amont.

Sapad et Salvador se situent dans la province de Lanao del Norte, dans le nord-ouest de l’Ă®le, l’une des plus touchĂ©es par Tembin.

Les Philippines sont frappĂ©es chaque annĂ©e par une vingtaine de typhons et de tempĂŞtes, mais Mindanao, la grande Ă®le du sud qui compte quelque 20 millions d’habitants, est gĂ©nĂ©ralement Ă©pargnĂ©e.

Plus de 12.000 habitants de l’Ă®le ont du quitter leurs foyers.

Selon la police, 19 personnes ont péri par ailleurs dans le village montagneux de Dalama, près de la ville de Tubod.

« La rivière s’est mise Ă grossir et la plupart des maisons (de Dalama) ont Ă©tĂ© emportĂ©es. Le village n’existe plus », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Gerry Parami, de la police de Tubod, joint au tĂ©lĂ©phone.

Policiers, soldats et volontaires s’activent Ă l’aide de pelles pour tenter de retrouver des corps ensevelis sous la boue et les gravats dans ce village agricole de quelque 2.000 âmes, a ajoutĂ© Gerry Parami.

– Secours difficiles –

Ailleurs, des rochers et boues emportés par les inondations soudaines ont enseveli quarante demeures dans la ville de Piagapo, tuant au moins dix personnes, selon un représentant de la défense civile de la province de Lanao del Sur, Saripada Pacasum.

« Nous avons dépêché des secours mais leur progression est lente en raison des rochers », a-t-il indiqué.

La tempĂŞte a provoquĂ© Ă©galement des coupures d’Ă©lectricitĂ© et des communications, rendant difficile l’Ă©tablissement du nombre des victimes.

Les inquiétudes étaient particulièrement vives pour la péninsule de Zamboanga où, selon la télévision locale, trois localités au moins ont été touchées par les inondations.

Le nombre des victimes s’y Ă©tablit Ă vingt-huit, a indiquĂ© la police en faisant Ă©tat Ă©galement de 81 disparus, Ă la suite de torrents de boue et d’Ă©boulement de rochers dans des localitĂ©s cĂ´tières, comme Sibuco.

« Il est possible qu’ils aient nĂ©gligĂ© les avertissements des autoritĂ©s » sur les risqes d’inondations, a dĂ©clarĂ© le maire de Sibuco, Norbideiri Edding, Ă la radio de Manille DZMM.

La tempĂŞte tropicale devrait frapper samedi en fin de journĂ©e l’Ă®le de Palawan, Ă l’ouest de Mindanao, a dĂ©clarĂ© le service mĂ©tĂ©orologique philippin.

Tembin a frappĂ© moins d’une semaine après le passage de la tempĂŞte tropicale Kai-Tak qui a dĂ©vastĂ© le centre des Philippines, faisant 54 morts et 24 disparus.

Une centaine de personnes avaient pĂ©ri en juillet 2014 lors du passage du typhon Rammasun (« dieu du tonnerre » en thaĂŻlandais), en dĂ©pit de l’Ă©vacuation massive de près de 400.000 personnes et la paralysie de Manille. Il avait touchĂ© Ă©galement la Chine et le Vietnam.

Haiyan enfin, l’un des typhons les plus violents Ă avoir jamais touchĂ© terre, avait frappĂ© les Ă®les du centre des Philippines en novembre 2013, avec des vents dĂ©passant les 315 km/h. Des vagues gĂ©antes, semblables Ă celles d’un tsunami, avaient tout dĂ©vastĂ© sur leur passage. La catastrophe fait plus de 7.350 morts ou disparus et privĂ© de logement plus de quatre millions d’habitants.