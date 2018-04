Le Swaziland devient eSwatini, annonce son roi

Le roi Mswati III a officiellement changĂ©, jeudi, le nom du royaume du Swaziland qui devient eSwatini qui signifie « Terre des Swazis ».Le roi fait rĂ©fĂ©rence au royaume eSwatini depuis plusieurs annĂ©es, avant le changement de nom.

En conséquence, les citoyens du royaume sans distinction de sexe devraient désormais se reconnaître comme des eMaswati.

Le royaume Ă©tait connu sous le nom de Swaziland sous la domination coloniale britannique et a conservĂ© ce nom après l’indĂ©pendance.

Le changement de nom a été salué par des milliers de fêtards qui assistaient aux festivités marquant le 50ème anniversaire du souverain, organisé au Centre commerciale Mavuso dans la capitale Mbabane.

L’Ă©vènement a Ă©galement coĂŻncidĂ© avec la 50ème annĂ©e de l’indĂ©pendance du royaume.

Le roi a déclaré que le changement de nom était le signe que le pays réaffirmait sa propre identité.

« Comme proclamĂ© dans la Sainte Bible, Dieu le Tout-Puissant nous a bĂ©ni avec une annĂ©e de jubilĂ©, qui est une annĂ©e de restauration et de libertĂ© – une annĂ©e de pardon visant Ă amĂ©liorer notre paix », a dĂ©clarĂ© le roi.

Il a ajoutĂ© que les cĂ©lĂ©brations reflĂ©taient les Ă©tapes importantes du pays, et a demandĂ© Ă la nation de rendre d’abord grâces Ă Dieu pour ses bĂ©nĂ©dictions dans les bons moments et pour sa protection et sa direction pendant les pĂ©riodes difficiles.

Il a Ă©galement soulignĂ© que, pour cette raison, le Royaume d’eSwatini Ă©tait connu sur le plan international comme un havre de paix, d’harmonie et de stabilitĂ©.

« Nous saluons les eMaswati (Swazis) pour avoir pleinement adoptĂ© la philosophie de la rĂ©solution pacifique de leurs diffĂ©rends. DiffĂ©rents points de vue Ă©mergeront toujours dans toute sociĂ©tĂ©, ce qui fait qu’il est important d’avoir des forums, tels que la sibaya, qui accueille des points de vue divers », a ajoutĂ© le monarque.

La prĂ©sidente de TaĂŻwan, Tsai Ingwen, le vice-prĂ©sident Ă©quato-guinĂ©en Teodoro Nguema Obiang Mangue et d’autres dignitaires ont assistĂ©s aux festivitĂ©s.

Le roi Mswati III est arrivĂ© sur le trĂ´ne après la mort de son père en 1986, devenant le plus jeune monarque Ă l’âge de 18 ans.