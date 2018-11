Le Syli est à la CAN grâce à une «équipe compétitive» (pdt fédération)

Le Syli national de Guinée, qualifié pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de football prévue en juin prochain au Cameroun, doit cette performance à la mise sur pied d’une «équipe compétitive » basée sur une vaste mobilisation des «meilleurs» joueurs «du moment», a déclaré, lundi à Conakry, le président de la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT).« Nous avons pu mobiliser les meilleurs Guinéens du moment, mettre une équipe compétitive», a notamment indiqué), Mamadou Antonio Souaré, qui était l’invité d’une radio locale, 24h après la qualification du Syli national, malgré son match nul à domicile (1-1) face à la Côte d’Ivoire.

«Tout est parti, surtout du programme de développement du football jeune. Parce que notre équipe a une moyenne d’âge aujourd’hui de 22-23 ans », a-t-il souligné avant d’ajouter : « on a pris un staff technique performant et on a recherché les joueurs sur tous les continents nous avons une banque de données de plus de 500 joueurs guinéens qui sont à l’étranger».

La qualification de l’équipe nationale de Guinée à la prochaine Coupe d’Afrique des nations est d’autant plus appréciée par les sportifs guinéens que le Syli était absent de la dernière CAN jouée au Gabon en 2017.