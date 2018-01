Le Tchad rend hommage au président du conseil des affaires islamiques

Le prĂ©sident du conseil supĂ©rieur des affaires islamiques du Tchad (CSAI), cheikh Hissein Hassan Abakar, dĂ©cĂ©dĂ© dimanche, a reçu les hommages de la nation au cours d’une cĂ©rĂ©monie, ce mardi, en prĂ©sence du chef de l’Etat, Idriss DĂ©by, avant son inhumation au cimetière musulman de Lamadji, Ă la sortie nord de N’DjamĂ©na.AgĂ© de 71 ans, Cheikh Hissein Hassan Abakar a Ă©tĂ© prĂ©sident du conseil islamique les 27 dernières annĂ©es. Plusieurs personnalitĂ©s religieuses et politiques lui ont rendu hommage.

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la confĂ©rence Ă©piscopale du Tchad, père Allangomi Nguiralbaye, trouve en feu Hissein Hassan Abakar «un modèle de la cohabitation pacifique, un homme de franchise, un homme de relations, une grande figure de notre pays, un homme qui, de par son attachement, a su mettre la prĂ©sence de Dieu au quotidien, cela Ă travers le respect de l’homme».

L’ancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’entente des Ă©glises et missions Ă©vangĂ©liques au Tchad (EEMET), l’un de trois fondateurs de la plateforme interconfessionnelle, pasteur SoĂŻna Potivar, se rappelle que, Cheikh Hissein Hassan Abakar leur a donnĂ© beaucoup de joie par la collaboration qu’ils avaient eue.

«C’est un homme très sincère, qui a luttĂ© pour que les musulmans et les chrĂ©tiens vivent dans ce pays en paix, la paix de tout son cĹ“ur, de toute sa force, il ne l’a pas fait par contrainte, ni de façon hypocrite, mais il nous a donnĂ© la preuve qu’il aimait et qu’il respectait la vie humaine, un homme courageux capable de faire face au contrecourant et se faire respecter ses convictions», tĂ©moigne le pasteur SoĂŻna Potivar.

Feu Cheikh Hissein Hassan Abakar a reçu plusieurs prix dans des pays musulmans comme artisan de la paix pour son engagement pour la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans.

Le ministre de la sĂ©curitĂ©, M. Ahmadaye AbdelkĂ©rim Bakhit dĂ©clare que, Cheikh Hissein Hassan a Ă©tĂ© un collaborateur sincère avec l’administration publique, il a su, selon le ministre, gĂ©rer la communautĂ© musulmane avec humilitĂ© pour Ă©viter les divergences internes.