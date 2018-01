Le téléphone rouge, canal de communication en cas de crise

Depuis l’instauration du premier « tĂ©lĂ©phone rouge » en 1963 entre les Etats-Unis et l’Union soviĂ©tique, de nombreux pays, tels les deux CorĂ©es, ont instaurĂ© des moyens de communication directs et cryptĂ©s entre leurs dirigeants, afin de faciliter un dialogue en cas de crise.

En octobre 1962, les AmĂ©ricains dĂ©tectent des missiles soviĂ©tiques sur l’ĂŽle de Cuba situĂ©e Ă moins de 200 km de la Floride. On frĂ´le la guerre nuclĂ©aire.

Lors du face-Ă -face entre John Kennedy et Nikita Khrouchtchev, l’absence de communication directe favorise les spĂ©culations sur les intentions du camp adverse, tandis que les messages entre Moscou et Washington prennent des heures Ă ĂŞtre dĂ©livrĂ©s.

Une lettre du 26 octobre 1962, dans laquelle le numĂ©ro un soviĂ©tique propose une sortie de crise, est ainsi apportĂ©e en russe Ă l’ambassade amĂ©ricaine Ă Moscou Ă 09H42 heure de Washington pour ne parvenir, après traduction, transmission et cryptage, qu’Ă 21H00 passĂ©es au dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain.

Pour remĂ©dier Ă ces lenteurs, le premier « tĂ©lĂ©phone rouge » (qui n’Ă©tait en rĂ©alitĂ© ni un tĂ©lĂ©phone ni de couleur rouge) est mis en service le 30 aoĂ»t 1963. Il s’agit d’un tĂ©lescripteur de couleur bois clair qui permet Ă Kennedy et Khrouchtchev de communiquer par messages Ă©crits, codĂ©s et transmis par câble.

Dans les annĂ©es 1970, un tĂ©lĂ©phone est installĂ© et des liaisons par satellite sont ajoutĂ©es puis, pendant la dĂ©cennie suivante, la possibilitĂ© d’envoyer des documents, comme des cartes ou des photos. En 1994, un nouveau « tĂ©lĂ©phone rouge » permet aux responsables de la DĂ©fense des deux pays d’ĂŞtre joignables pratiquement en permanence.

La Maison Blanche et le Pentagone ont toujours gardĂ© le secret sur le nombre d’utilisations de cette ligne sĂ©curisĂ©e. Elle aurait notamment servi pendant les guerres israĂ©lo-arabes de 1967 et 1973 ou encore lors de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS en 1979.

D’autres lignes de communication directes ont Ă©galement Ă©tĂ© instaurĂ©es entre Moscou et les principales capitales europĂ©ennes comme Paris et Bonn. En 1996, la Chine Ă©tablit pour la première fois un « tĂ©lĂ©phone rouge » avec la Russie, puis avec les Etats-Unis deux ans plus tard. En 2005, l’Inde et le Pakistan font de mĂŞme.

Une ligne de communication entre les deux Corées divisées existe depuis 1971. Elle est régulièrement suspendue au fil des soubresauts des relations intercoréennes, et a été rétablie mercredi, après quasiment deux ans de fermeture.

En septembre 2011, les Etats-Unis suggèrent la mise en place d’une liaison directe avec l’Iran pour Ă©viter un emballement des tensions sur le programme nuclĂ©aire iranien controversĂ©, une offre rejetĂ©e par TĂ©hĂ©ran.

En juin 2013, La Chine et le Vietnam ouvrent une ligne de communication directe pour gérer leur conflit territorial en mer de Chine du Sud.

L’expression « tĂ©lĂ©phone rouge » ou « hot line » en anglais, est aujourd’hui utilisĂ©e pour caractĂ©riser toutes formes de communication directe entre des pays ou des autoritĂ©s sur des questions sensibles comme la coopĂ©ration sĂ©curitaire. Le Japon dĂ©cide ainsi en 2013 la mise en place d' »un tĂ©lĂ©phone rouge » entre son Conseil de sĂ©curitĂ© et Washington et Londres.