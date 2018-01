Le Togo sollicite un emprunt obligataire de 60 milliards de FCFA

Le Togo est en train de solliciter le marchĂ© financier de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest africaine (UEMOA) Ă travers un emprunt obligataire par appel public Ă l’Ă©pargne de 60 milliards FCFA (environ 96 millions de dollars), a appris mardi APA auprès de la sociĂ©tĂ© de gestion et d’intermĂ©diation (SGI) CGF Bourse basĂ©e Ă Dakar.« Cette levĂ©e de fonds est destinĂ©e au paiement des arriĂ©rĂ©s de la dette publique intĂ©rieure et Ă la mobilisation de ressources nĂ©cessaires au financement des projets porteurs de croissance au Togo », prĂ©cise CGF Bourse.

La pĂ©riode de souscription qui a dĂ©butĂ© le 29 dĂ©cembre prendra fin le 20 janvier 2018. L’emprunt est assorti d’un intĂ©ressant taux d’intĂ©rĂŞt de 6,90% couvrant la pĂ©riode 2018-2023.Â

Quant à la valeur nominale des titres, elle est fixée à 10.000 FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0016 dollar).

L’Ă©metteur s’engage Ă payer les intĂ©rĂŞts semestriellement. Concernant le remboursement du capital, il se fera par amortissement constant semestriel sans diffĂ©rĂ©.

L’emprunt est assorti d’une garantie souveraine de l’Etat du Togo avec un mĂ©canisme de sĂ»retĂ© sur la base d’un compte sĂ©questre ouvert dans les livres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Les investisseurs auront la possibilitĂ© de faire refinancer leurs titres au niveau du guichet de refinancement de la BCEAO. L’Ă©metteur s’engage Ă demander une cotation des titres Ă©mis Ă la Bourse rĂ©gionale des valeurs mobilières (BRVM), trois mois après la date de jouissance fixĂ©e au 26 janvier 2018.