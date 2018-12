Le transport aérien a injecté 0,4 % au PIB du Kénya en 2017 (Président)

Le transport aérien et les services d’appui contribuent à hauteur de 0,4 % au Produit intérieur brut (PIB) du Kénya, soit un chiffre d’affaires de 232,79 millions de dollars en 2017, selon le président Uhuru Kenyatta.« L’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) emploie 17 000 Kényans et génère 600 000 emplois indirects supplémentaires, ce qui en fait le centre névralgique de l’économie nationale », a indiqué, lundi, le président Uhuru à l’ouverture officielle du 11ème forum de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur la négociation des services aériens à Nairobi.

« Sur l’ensemble du spectre, nos aéroports ont traité plus de 10,1 millions de passagers et plus de 290 000 tonnes de frets internationaux en 2017, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l’année précédente », a poursuivi le président kényan, soulignant que cette croissance positive est le résultat d’une gestion et d’investissements sains et résistants.

Kenyatta a affirmé l’engagement du Kenya à améliorer l’aviation civile, ajoutant que cette industrie joue un rôle vital dans la croissance économique et le développement national.