Le Trésor ivoirien rassure les usagers et clients sur la digitalisation du service

La plateforme numérique du Trésor public ivoirien dénommée «Baobab», un outil «innovant et interactif» de traitement des préoccupations et de suivi en temps réel des dossiers des usagers, a été présentée lundi aux populations de Toumodi et de Dimbokro dans le Centre du pays.« La plateforme Baobab, la digitalisation de la relation client mise en place par la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a été présentée ce lundi 25 février 2019 aux autorités administratives, opérateurs économiques, fournisseurs et autres usagers des services de Toumodi et de Dimbokro », rapporte une note d’information de cette régie financière transmise à APA.

A Toumodi, Mme Eva Carole Anossé, le superviseur « Baobab » à la direction de la communication et des relations publiques, a expliqué aux populations le mode d’utilisation et les caractéristiques de cette plateforme numérique.

« Cet outil innovant permet aux opérateurs économiques, fournisseurs et prestataires des services de l’État de suivre en temps réel le statut de leurs dossiers ou mandats assignés dans les postes comptables et services du Trésor», a souligné Mme Anossé.

De son côté, Loua Wohi, le Trésorier général de Toumodi, a dit l’engagement du Trésor public ivoirien à moderniser ses outils de travail et d’améliorer de façon continue, la qualité des services offerts aux clients. « Ici à Toumodi, nous avons une cellule d’écoute client pour vous aider et vous accompagner pour une meilleure utilisation de l’applicatif Baobab », a-t-il assuré.

« Nous sommes très favorables à l’utilisation de cet outil qui nous offre beaucoup de facilité. La modernisation doit être l’affaire de tous », a estimé pour sa part, l’opérateur économique, Bruno Blé Koffi lors de la rencontre de sensibilisation de Dimbokro.

Outil de satisfaction client, la plateforme « Baobab» est aussi un dispositif d’écoute client (traitement des plaintes et réclamations, chat en ligne). Ce dispositif permet également un suivi des dossiers des clients et un système de visualisation en ligne des mandats des fournisseurs et prestataires des services de l’État.