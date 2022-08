Le trophée de la Coupe du monde passera par le Cameroun

Suite de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola, qui passera par chacun des 32 pays qualifiés.

Le Cameroun recevra le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA du 8 au 9 septembre 2022, à l’occasion de la reprise de la Tournée du Trophée. La tournée du trophée ira aux 32 nations qualifiées pour la première fois.

La tournée du trophée en Afrique débute le 3 septembre au Ghana avant de se rendre au Sénégal le 6 septembre. Après le Cameroun, le trophée se rendra au Maroc le 10 septembre avant de conclure son voyage sur le continent en Tunisie les 13 et 14 septembre.

Après un événement de lancement organisé au Siège de la FIFA à Zurich (Suisse), le trophée a entamé la deuxième partie de son parcours mondial à Séoul (République de Corée)

À l’approche de Qatar 2022™, et pour la première fois de son histoire, la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola fera escale dans les 32 pays qualifiés pour la Compétition pour la compétition

En parallèle, la FIFA lance sa campagne mondiale « Spotlight: Your Dreams », portée par des légendes et des créateurs, dont l’influenceur Noah Beck

La deuxième et dernière partie de la Tournée du trophée de la Coupe du monde de la Fifa par Coca-Cola a débuté le 24 août 2022 de Séoul, en République de Corée, à la suite de l’événement de lancement organisé au Siège de la FIFA à Zurich en présence de Gilberto Silva, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2002™. Ce périple qui, pour la première fois, permettra à chacune des 32 nations qualifiées d’admirer au plus près le Graal du ballon rond, s’achèvera à Doha, au Qatar, quelques jours avant le début de l’épreuve, le 20 novembre 2022.

Depuis 2006, grâce à Coca-Cola, le plus ancien partenaire de la FIFA, les amateurs de football du monde entier ont la possibilité de s’approcher à quelques centimètres du plus célèbre trophée sportif au monde, dans le cadre de la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde. Au total, l’édition 2022 fera escale dans 51 pays et territoires. Coca-Cola et la FIFA feront ainsi un pas de plus vers leur objectif, qui est d’avoir apporté le trophée dans chacune des 211 associations membres de la FIFA à l’horizon 2030.

Colin Smith, Directeur de la Division Coupe du Monde de la FIFA, a déclaré : « La première phase de la Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola a été une réussite formidable. Le grand public a été conquis par la magie de la plus prestigieuse compétition de football de la planète. »

« Pour la première fois, la Tournée du Trophée va faire étape dans tous les pays qualifiés pour l’épreuve. Une telle initiative ne peut que renforcer l’engouement pour cet événement, qui offrira aux supporters de tous âges un avant-goût du spectacle à venir. Nous espérons les retrouver dans quelques mois au Qatar pour célébrer dignement la Coupe du Monde. »

En parallèle, la FIFA lance sa campagne mondiale intitulée « Spotlight: Your Dreams », présentée par l’Américain Noack Beck un ancien joueur de football universitaire devenu sensation sur les réseaux sociaux, qui est l’ambassadeur mondial de la campagne.

Sur plusieurs étapes de la tournée, des FIFA Legends partageront leurs rêves passés, présents et futurs, et les supporters pourront mettre en scène leurs propres rêves en réalité augmentée grâce au projet photo « Dream Cam ». De jeunes artistes venus de tous horizons, invités et mis à l’honneur par la FIFA, viendront présenter leur travail sur le thème de la Coupe du Monde.

Dans le cadre d’un concours autour de la Coupe du Monde de la FIFA™ dont le lauréat sera dévoilé à la fin de la tournée, la FIFA offrira également aux supporters du monde entier la possibilité d’exprimer leur talent artistique sur les réseaux sociaux.

Les informations relatives à la campagne, les contenus postés par les influenceurs et supporters ainsi que d’autres fonctionnalités interactives seront disponibles sur la « Dream Gallery », accessible via Fifa +, la plateforme numérique ultra moderne de la FIFA conçue pour aider les amateurs de football du monde entier à vivre leur passion encore plus intensément.

Programme de la deuxième partie de la tournée

24-25 août – République de Corée

26-27 août – Japon

29-30 août – Australie

1er septembre – RI Iran

3-4 septembre – Ghana

6-7 septembre – Sénégal

8-9 septembre – Cameroun

10-11 septembre – Maroc

13-14 septembre – Tunisie

15 septembre – Portugal

16 septembre – Espagne

17-18 septembre – Croatie

20-21 septembre – Serbie

22-24 septembre – Pologne

25 Septembre – Pays-Bas

28-30 septembre – Danemark

2-3 octobre – Allemagne

4-5 octobre – Belgique

6-9 octobre – France

11 octobre – Pays de Galles

12-13 octobre – Angleterre

15-20 octobre – Mexique

21-23 octobre – Brésil

25-27 octobre – Argentine

28-29 octobre – Uruguay

31 octobre-1er novembre – Équateur

2-3 novembre – Costa Rica

5-8 novembre – États-Unis

9 novembre – Canada