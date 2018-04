Le Zimbabwe va participer au prochain sommet du Commonwealth

Le Zimbabwe participera cette semaine Ă un sommet du Commonwealth Ă Londres, a annoncĂ© lundi un responsable du ministère des Affaires Ă©trangères, marquant la volontĂ© d’Harare de revenir sur la scène internationale, depuis la chute de Robert Mugabe.

Robert Mugabe avait claqué la porte en 2003 de ce forum des pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne, qui avait suspendu le Zimbabwe en raison du scrutin présidentiel de 2003, marqué par des violences et des accusations de fraudes.

Le pays est devenu de plus en plus isolĂ© Ă partir des annĂ©es 1990 au sein de la communautĂ© internationale, en raison de la dĂ©rive autoritaire de Robert Mugabe, au pouvoir de 1980 Ă la fin 2017, quand il est renversĂ© Ă 93 ans par un coup de force de l’armĂ©e et de son propre parti.

Le secrĂ©taire d’Etat auprès du ministère zimbabwĂ©en des Affaires Ă©trangères, Joey Bimha, a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP que le pays sera reprĂ©sentĂ© par le ministre, Sibusiso Moyo, lors de ce sommet de deux jours, qui s’ouvrira mardi. « Le ministre a Ă©tĂ© invitĂ© par son homologue britannique, mais il ne participera pas aux dĂ©libĂ©rations ».

Joey Bimha a prĂ©cisĂ© que la participation de son pays marquait la volontĂ© du nouveau chef d’Etat, Emmerson Mnangagwa, d’amĂ©liorer les relations internationales et de dĂ©velopper les investissements Ă©trangers au Zimbabwe. « Le prĂ©sident a dit qu’il ferait tout ce qui est nĂ©cessaire pour reprendre contact avec le monde ».

Le Zimbabwe n’a cependant pas encore formalisĂ© son intention de rejoindre le Commonwealth.

« Nous avons une procĂ©dure destinĂ©e aux pays qui veulent nous rĂ©intĂ©grer. LĂ , nous avons une indication du Zimbabwe selon laquelle ils sont intĂ©ressĂ©s », a expliquĂ© Ă l’AFP la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du Commonwealth, Patricia Scotland.

La Gambie a rĂ©intĂ©grĂ© le Commonwealth en 2018, après l’avoir quittĂ© cinq ans plus tĂ´t. L’Afrique du Sud, le Pakistan et les Ă®les Fidji ont fait de mĂŞme dans le passĂ©.

Ancien vice-prĂ©sident et fidèle du rĂ©gime, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a promis de relancer l’Ă©conomie et les finances du pays, sorties exsangues du règne sans partage de trente-sept ans de Mugabe.