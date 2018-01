L’Ã©conomie Ã©thiopienne va poursuivre sa croissance (rapport)

L’Ă©conomie de l’Ethiopie devrait continuer de croĂ®tre au cours des deux prochaines annĂ©es malgrĂ© un contexte Ă©conomique difficile Ă l’Ă©chelle locale et mondiale, selon un rapport intitulĂ© «Situation et perspectives de l’Ă©conomie mondiale 2018 ».Selon le rapport publiĂ© mardi Ă Addis-Abeba, la croissance Ă©conomique en Éthiopie devrait atteindre 7,3% et 7,5% en 2018 et 2019, respectivement.

La relance budgĂ©taire, les investissements Ă©trangers dans les secteurs de l’infrastructure et de l’industrie, la diversification de l’Ă©conomie et la forte demande interne continueront de soutenir la croissance.

En 2017, l’Ă©conomie Ă©thiopienne a fait preuve d’une forte rĂ©silience face Ă la faiblesse persistante des prix mondiaux des exportations clĂ©s de l’Éthiopie et Ă la rĂ©apparition de conditions de sĂ©cheresse dans certaines parties du pays.

Selon le rapport, l’Ă©conomie Ă©thiopienne est en tĂŞte de la croissance en Afrique de l’Est, soutenue par l’investissement dans l’infrastructure et l’amĂ©lioration de l’environnement des affaires.

La forte consommation privĂ©e, l’augmentation des investissements et les dĂ©penses publiques consacrĂ©es aux infrastructures sont les principaux moteurs de la performance Ă©conomique de l’Éthiopie.

Structurellement, l’Ă©conomie reste dominĂ©e par le secteur des services, suivi par l’agriculture. Ce dernier est en baisse alors que le secteur industriel est en expansion.

Le continent africain devrait également connaître une reprise de la croissance du PIB, avec une expansion de 3,5% en 2018 et de 3,7% en 2019, contre à peine 3,0% en 2017.

Le rapport note que le renforcement de la demande extérieure et le raffermissement continu des prix mondiaux des produits de base atténueront les pressions budgétaires et extérieures.

Toutefois, de nombreux ajustements fiscaux sont attendus pour de nombreux exportateurs de produits de base, ce qui limite le rythme du rebond dans les pays de cette région, poursuit le rapport.

Notant la diffĂ©rence substantielle entre les perspectives de croissance des sous-rĂ©gions d’Afrique, le rapport prĂ©voit que l’Afrique de l’Est restera la sous-rĂ©gion Ă la croissance la plus rapide.

Globalement, l’Ă©conomie mondiale devrait croĂ®tre Ă un rythme rĂ©gulier de 3% par an, prĂ©cise le rapport.