Le nombre de décès liés à la drogue en Écosse a fortement augmenté ces dernières années, les excès de la « génération Trainspotting » ayant fait des ravages, et certains pressent le gouvernement de revoir sa politique en la matière.

« J’ai vu beaucoup de gens mourir », tĂ©moigne Derek Harper, 57 ans, ancien toxicomane originaire de Leith, banlieue d’Edimbourg oĂą le film Trainspotting (1996), qui raconte l’histoire d’une bande de jeunes hĂ©roĂŻnomanes Ă©cossais, a Ă©tĂ© tournĂ©.

« La moitiĂ© de mes camarades d’Ă©cole et des gens de mon voisinage sont morts de la drogue », raconte-t-il Ă l’AFP, estimant avoir perdu des « centaines » d’amis ces quarante dernières annĂ©es.

En 2016, il y a eu 867 morts liĂ©s Ă la drogue, selon le gouvernement Ă©cossais. Et l’Ecosse avait en 2014 le taux de dĂ©cès liĂ©s Ă la drogue le plus Ă©levĂ© en Europe, avec 110 morts pour un million d’habitants, soit cinq fois plus que la moyenne europĂ©enne, selon l’Observatoire europĂ©en des drogues et des toxicomanies.

« Je me suis droguĂ© pendant trente-huit ans. Du cannabis, de l’hĂ©roĂŻne, des mĂ©dicaments sous ordonnance, du crack, du LSD, des champignons, tout », Ă©numère-t-il. « J’Ă©tais malade ».

« A la fin des annĂ©es 1970, cet endroit Ă©tait bourrĂ© d’hĂ©roĂŻne, de la China White, et on trouvait des morts dans les cages d’escaliers, les pubs, les clubs ou les maisons, victimes d’overdose parce que la drogue Ă©tait tellement pure », raconte le quinquagĂ©naire.

Derek Harper n’a pas touchĂ© Ă la drogue depuis des annĂ©es. Il tĂ©moigne dĂ©sormais au CafĂ© SĂ©rĂ©nitĂ©, une association situĂ©e entre le parlement Ă©cossais et une sĂ©rie de foyers pour personnes sans abri, oĂą l’on retrouve encore des seringues usagĂ©es.

Le succès du film Trainspotting, adaptĂ© du roman d’Irvine Welsh (1993) et qui lança la carrière d’Ewan McGregor, rendit cĂ©lèbre le milieu de la drogue Ă©cossais.

– Salles de shoot –

Le quartier où il a été tourné est désormais un lieu prisé des hipsters, avec des pubs à la mode et un restaurant étoilé. Mais certains habitants plus âgés ne se sont pas débarrassés de leurs addictions.

Le directeur gĂ©nĂ©ral du Forum Ă©cossais des drogues, David Liddell, raconte Ă l’AFP comment les toxicomanes qui consomment depuis des annĂ©es sont rattrapĂ©s par leurs excès.

« L’expression ‘GĂ©nĂ©ration Trainspotting’ a Ă©tĂ© inventĂ©e et apposĂ©e au dos du livre et du film pour parler de ces gens qui consommaient de la drogue depuis les annĂ©es 1980, quand il y a eu une Ă©norme explosion de la consommation d’hĂ©roĂŻne », relate-t-il.

Pour David Liddell, le problème de la drogue en Ecosse est liĂ© Ă la pauvretĂ©. Il souligne que le pays dĂ©tient le record en terme de consommation par habitant avec environ 61.500 toxicomanes pour cinq millions d’habitants.

« Il y a des gens qui consomment depuis vingt ans ou plus, leur corps a souffert de cette consommation continue et malheureusement, ils sont maintenant plus vulnĂ©rables aux overdoses et aux risques mortels liĂ©s Ă l’usage de drogue », dĂ©crit-il.

Il observe « la majoritĂ© des dĂ©cès chez les personnes âgĂ©es de 35 ans et plus », et cite « une Ă©pidĂ©mie rĂ©cente d’infection par le Sida chez les personnes qui s’injectent la drogue ».

Des hommes politiques Ă©cossais ont appelĂ© Ă la crĂ©ation de salles de shoot mĂ©dicalement supervisĂ©es oĂą les toxicomanes peuvent s’injecter leurs propres produits avec des seringues propres. Mais ils doivent encore convaincre le gouvernement conservateur britannique, qui a la main sur la politique en matière de drogue.

« Huit pays europĂ©ens, plus l’Australie et le Canada, ont ouvert des salles de consommation de drogue », souligne le dĂ©putĂ© du parti nationaliste Ă©cossais (SNP), Ronnie Cowan. « Cela a rĂ©duit la propagation du Sida et de l’hĂ©patite C, la criminalitĂ©, et il n’y a jamais eu d’overdose dans une salle de consommation de drogue supervisĂ©e », avance-t-il.

Mais la Première ministre britannique Theresa May estime que l’on « devrait d’abord veiller Ă ce que les gens ne se droguent pas » plutĂ´t que de mettre en place les politiques « libĂ©rales » dĂ©fendues par les nationalistes Ă©cossais.