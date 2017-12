L’Ã©crivain et activiste Patrice Nganang expulsÃ© du Cameroun

L’Ă©crivain et activiste camerounais Patrice Nganang, accusĂ© de faux et usage de faux, d’immigration illĂ©gale et d’outrage au prĂ©sident de la RĂ©publique, a Ă©tĂ© expulsĂ© manu militari du pays mercredi en dĂ©but d’après-midi, puis embarquĂ© dans un vol de Ethiopian Airlines pour une destination inconnue, a appris APA auprès de son avocat, Emmanuel Simh.En dĂ©tention depuis le 6 dĂ©cembre dernier, jour oĂą il a Ă©tĂ© interpellĂ© dans la mĂ©tropole Ă©conomique, Douala, alors qu’il s’apprĂŞtait Ă quitter le pays pour le Zimbabwe, dont son Ă©pouse est originaire, il a Ă©tĂ© extrait tĂ´t le matin de la prison centrale de YaoundĂ©, la capitale, puis prĂ©sentĂ© au juge du tribunal de première instance de la ville qui lui a signifiĂ© l’arrĂŞtĂ© des poursuites pesant contre lui, suite aux rĂ©quisitions du procureur.

 Avant de sortir du bureau du juge, son passeport camerounais, selon son avocat, lui a été retiré par la justice, qui lui a néanmoins restitué le passeport américain dont il est également détenteur. Dans ce pays, rappelle-t-on, un citoyen détenant un autre passeport perd automatiquement la nationalité camerounaise.

Cet Ă©pilogue semble avoir Ă©tonnĂ© plus d’un observateur, au vu des charges retenus contre Patrice Nganang dont, en outre, la première audience devant les juges Ă©tait programmĂ©e pour le 19 janvier 2019.

Selon l’avocat Emmanuel Simh, c’est en rĂ©alitĂ© le ministre de la Justice, Laurent Esso, qui a ordonnĂ© l’arrĂŞt des poursuites, une solution jugĂ©e «logique», l’infraction d’outrage au chef de l’Etat ayant Ă©tĂ© abandonnĂ©e entre-temps.

A en croire des sources proches du dossier, le gouvernement camerounais avait de plus en plus de mal Ă rĂ©sister Ă la pression nationale et internationale, embarrassĂ© qu’il Ă©tait face Ă un dossier qui n’arrĂŞtait pas de susciter la controverse.

Très remuant sur les rĂ©seaux sociaux, M. Nganang avait notamment promis, le jour oĂą il l’a en face, de loger une balle «exactement dans le front» du prĂ©sident Paul Biya.