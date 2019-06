L’édition 2019 du Prix EDF pulse Africa est lancée

Ledit concours est ouvert aux start-up et aux Pme développant des projets innovants autour de l’énergie sur le continent africain.

La 3e édition des prix EDF pulse africa est lancée. Elle est ouverte aux start-up et Pme camerounaises, sud-africaines, ivoiriennes, ghanéennes, togolaises, marocaines et Sénégalaises, qui ont jusqu’au 8 juillet pour s’inscrire.

Electricité de France (EDF) a étendu son prix au continent africain avec pour visée d’accompagner et de soutenir les petites entreprises qui apportent des solutions innovantes pour répondre aux besoins en énergie des populations. Pour cette édition, trois Prix et un coup de coeur récompenseront des solutions innovantes de start-up et PME africaines applicables dans les domaines de la production électrique hors réseaux, les services et usages électriques et l’accès à l’eau.

Une première sélection aura lieu à l’issue de la présentation des candidatures. Les structures retenues à cette étape défendront leurs projets devant un jury d’experts locaux afin d’accéder à la finale qui se déroulera à Paris, le 21 novembre 2019.

Des sommes d’argent allant de 5 000 à 15 000 euros seront remises aux lauréats. Ils bénéficieront en plus de conseils opérationnels et financiers, de partenariats de développement de projets avec des acteurs locaux et d’un accès aux laboratoires de recherche d’EDF.