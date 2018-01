Léger repli de l’emploi salarié en novembre 2017 au Sénégal

Au mois de novembre 2017, l’emploi salariĂ© du secteur moderne au SĂ©nĂ©gal a enregistrĂ© un lĂ©ger repli de 0,9% par rapport au mois prĂ©cĂ©dent, a appris jeudi APA auprès de la Direction de la prĂ©vision et des Ă©tudes Ă©conomiques (DPEE).« Cette situation est principalement imputable au secteur secondaire dont les effectifs se sont contractĂ©s (moins 2,8%), notamment dans l’industrie (moins 3%) et les Bâtiments et travaux publics (moins 2%) », explique la DPEE.

L’emploi dans le tertiaire est, pour sa part, ressorti en hausse de 1,1% durant la pĂ©riode sous revue, portĂ© par les services avec une progression de 1,5%.

Sur une base annuelle, l’emploi salariĂ© du secteur moderne s’est renforcĂ© de 4,7% au mois de novembre 2017. Les effectifs se sont en effet respectivement accrus de 4,2%, 4%, 1,6% et 28,3% dans les services, le commerce, l’industrie et les BTP, en variation glissante sur un an.