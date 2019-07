Léger repli du secteur primaire au Sénégal

Le secteur primaire hors agriculture et sylviculture au Sénégal s’est replié de 1,6% en variation mensuelle au mois de mai 2019 comparé au mois précédent, rapporte la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) dans une note reçue lundi à APA.La DPEE souligne que cette contreperformance est imputable au sous-secteur de l’élevage qui a enregistré une baisse de 9,7%. La pêche s’est en revanche consolidée de 14,9% durant la période sous revue.

Sur un an, le secteur primaire, hors agriculture et sylviculture, s’est raffermi de 7,9% en mai 2019, en liaison avec les renforcements simultanés de la pêche (plus 10,4%) et de l’élevage (plus 6,4%).