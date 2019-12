Législatives 2020 : le RDPC seul au départ dans 17 circonscriptions

Le parti politique du président en exercice est le seul à avoir présenté des listes dans certaines circonscriptions électorales du Centre, Est, Littoral, Nord-Ouest, Ouest, Sud et du Sud-Ouest.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) part seul à la conquête de dix-sept circonscriptions électorales. Notamment : la Haute Sanaga, la Lekie-Est ; la Lekie-Ouest, le Mbam et Kim, la Mefou et Afamba, le Nyong et Mfoumou, le Nyong et So’o (Région du Centre), la Boumba et Ngoko, la Kadey (Est), le Nkam (Littoral), le Donga-Matung Centre (Nord-Ouest), le Nde (Ouest), la Mvila, l’Ocean (Sud), le Kupe-Manengouba, la Meme Ouest et le Ndian (Sud-Ouest).

Elections Cameroon (Elecam) a retenu quatre-cent cinquante listes pour les élections législatives prévues en février 2020. Elles ont été acceptées après étude des 470 listes initialement présentées devant le Conseil électoral.

Vingt-neuf partis sont engagés dans cette course électorale, selon les listes publiées lundi par Elecam. Il s’agit entre autres, du Social democratic front (SDF), l’Union démocratique du Cameroun (UDC), l’Alliance Nationale Pour la Démocratie et le Progrès (ANDP), le Parti pour la réconciliation nationale du Cameroun (PCRN), entre autres.