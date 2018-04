LÃ©gislatives en Irak: les votants, les candidats, le systÃ¨me

Les Irakiens Ă©lisent le 12 mai leurs 329 dĂ©putĂ©s. A l’issue de ce scrutin mĂŞlant proportionnelle et quotas imposĂ©s, les listes Ă©lues devront s’allier pour former un gouvernement.

Voici les chiffres et informations clĂ©s de ce scrutin, le quatrième depuis l’invasion emmenĂ©e par les Etats-Unis en 2003:

HABITANTS: plus de 35 millions

ELECTEURS: près de 24,5 millions, répartis dans 18 provinces considérées comme des circonscriptions. Les Irakiens de la diaspora peuvent également voter dans 19 pays.

CANDIDATS: 6.982, dont 2.014 femmes

BUREAUX DE VOTE: 8.148, tous équipés pour le vote électronique. Selon les autorités, près de 11 millions de cartes biométriques ont été distribuées.

Les 285.564 déplacés voteront dans 166 bureaux de vote installés dans 70 camps dans huit provinces du pays.

SIEGES A POURVOIR: 329, dont 9 pour les minorités (chrétienne, shabak, sabéenne, yézidie et kurdes faïli -chiites-) et 83 pour les femmes.

DUREE DU MANDAT PARLEMENTAIRE: 4 ans.

TYPE DE SCRUTIN: proportionnel. Les Ă©lecteurs votent pour une liste puis les sièges sont attribuĂ©s aux diffĂ©rents partis proportionnellement au nombre de voix qu’ils ont obtenu. Les candidats Ă©lus sont pris en fonction de leur position dans la liste.

87 listes sont en compétition, dont les principales sont:

– L’ALLIANCE DE LA VICTOIRE, emmenĂ©e par le Premier ministre sortant Haider al-Abadi. Cette annĂ©e, pour la première fois depuis la chute en 2003 de Saddam Hussein, son opposition historique, le parti Daawa part en rang divisĂ©s. M. Abadi, qui en est issu, emmène une liste composĂ©e majoritairement de personnalitĂ©s venues de la sociĂ©tĂ© civile qui se veut au-delĂ des lignes confessionnelles.

– L’ALLIANCE DE LA CONQUETE, emmenĂ©e par Hadi al-Ameri, dirigeant de l’organisation Badr et leader du Hachd al-Chaabi, supplĂ©tif des troupes irakiennes pour repousser le groupe Etat islamique (EI). Ses candidats ont officiellement quittĂ© leurs fonctions militaires pour endosser le costume de politicien.

– L’ALLIANCE DE L’ETAT DE DROIT de l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, s’appuie principalement sur le parti Daawa, dont M. Maliki est le chef. Populaire auprès de nombreux fonctionnaires embauchĂ©s sous ses mandats, il pâtit toutefois du fait que l’EI s’est emparĂ© d’un tiers du pays alors qu’il Ă©tait au pouvoir.

– LA MARCHE POUR LES REFORMES, alliance inĂ©dite entre le leader chiite Moqtada Sadr et les communistes. Elle compte six formations majoritairement laĂŻques, dont le Parti communiste irakien (PCI) et Istiqama (droiture, en arabe), un parti de technocrates soutenu par Moqtada Sadr qui a suspendu son groupe parlementaire Ahrar et appelĂ© ses 33 dĂ©putĂ©s Ă ne pas se prĂ©senter.

– LES SUNNITES se prĂ©sentent sur plusieurs listes dont la principale est « L’alliance nationale », emmenĂ©e par le vice-prĂ©sident chiite Iyad Allaoui –mais qui se prĂ©sente en laĂŻc– et le prĂ©sident sunnite du Parlement Salim al-Joubouri. LaminĂ©s par la percĂ©e de l’EI, les sunnites pourraient ĂŞtre les grands perdants de ce scrutin.

– LES KURDES partent en rangs divisĂ©s pour se partager les 46 sièges de la rĂ©gion autonome, dont deux rĂ©servĂ©s aux chrĂ©tiens. Les principaux partis kurdes sont les partis historiques du Parti dĂ©mocratique du Kurdistan (PDK, du clan Barzani) et de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK, du clan Talabani); et l’opposition, dont les principales forces sont la Jamaa Islamiya, le mouvement rĂ©cemment crĂ©Ă© « Nouvelle gĂ©nĂ©ration » et Goran (le changement, en kurde).