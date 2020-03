L’église catholique prend des dispositions contre le coronavirus en Côte d’Ivoire

La conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire a pris mardi à Abidjan une série de dispositions dont la fermeture des séminaires et l’organisation « responsable» des messes pour lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus dans le pays.« (…) Les évêques ont pris les dispositions suivantes pour la pastorale et le culte: Les établissements scolaires catholiques fermés pour une période de 30 jours à compter du 17 mars 2020, les séminaires fermés pour une période de 30 jours à compter du 17 mars 2020.Toutes les églises doivent s’organiser de façon responsable pour la messe en respectant les normes édictées par le gouvernement », rapporte une déclaration des évêques catholiques transmise à APA.

Plusieurs autres dispositions ont été prises par la conférence des évêques catholiques ivoiriens. Il ont entre autres, décidé concernant le sacrement du mariage, que toutes les paroisses s’organisent de façon responsable en respectant les normes édictées par le gouvernement, les veillées funéraires se feront en famille avec un nombre limité à 50, les messes de requiem sont autorisées avec au maximum 50 participants, les enterrements se feront dans la stricte intimité familiale, la suspension de la catéchèse et des pèlerinages de carême et l’interdiction pendant 30 jours des célébrations pénitentielles communautaires à compter du 17 mars 2020.

« Les présentes dispositions qui restent valables pour la semaine sainte et les célébrations pascales seront reconduites si nécessaire. Tous les engagements extérieurs de l’église sont reportés jusqu’à nouvel avis », conclut la déclaration.

Lundi soir à l’issue d’une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité ( CNS) présidée par le président ivoirien Alassane Ouattara sur la situation de la maladie à Coronavirus en Côte d’Ivoire, les autorités ivoiriennes ont pris 13 mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie.

Il s’agit entre autres de la fermeture de tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours et la suspension pour une période de 15 jours renouvelables, à compter du 16 mars 2020 à minuit de l’entrée en Côte d’Ivoire des voyageurs non ivoiriens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de la maladie à Coronavirus.

A ce jour en Côte d’Ivoire, 06 cas confirmés de maladie à Coronavirus ont été enregistrés dans le pays. Cette maladie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus, a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Depuis son apparition, la maladie à Coronavirus a fait plus de 7000 morts dans le monde et plus de 175 000 cas d’infection.