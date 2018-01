L’Egyptien Mohamed Salah élu Joueur africain de l’année

L’Egyptien Mohamed Salah a, sans surprise, Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Joueur africain de l’annĂ©e 2017, lors des CAF Awards organisĂ©s jeudi soir Ă Accra, au Ghana.Avec 625 points rĂ©coltĂ©s, l’ailier de Liverpool (Premier League) a largement devancĂ© son coĂ©quipier chez les « Reds », Sadio ManĂ©, 2e avec 507 points, et Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), le laurĂ©at 2015 qui pointe cette annĂ©e Ă la 3e place avec 311 points.

Salah succède au palmarès Ă l’AlgĂ©rien Riyad Mahrez et devient le premier Egyptien Ă remporter ce titre depuis sa crĂ©ation en 1992.

Auteur de 23 buts en 29 matchs toutes compĂ©titions confondues avec Liverpool cette saison, Salah (25 ans) est l’un des joueur les plus en vue de la planète football. Le gaucher magique a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©cisif avec sa sĂ©lection qu’il a contribuĂ©e Ă propulser en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en fĂ©vrier dernier au Gabon, et surtout Ă la qualifier Ă la Coupe du monde 2018, après 28 ans d’absence. En 10 matches disputĂ©s avec les « Pharaons » en 2017, Salah a inscrit 5 buts et dĂ©livrĂ© 2 passes dĂ©cisives.

Autant de performances qui n’ont pas Ă©chappĂ© au jury constituĂ©, suivant les diffĂ©rentes Ă©tapes du vote, de membres du ComitĂ© technique et de dĂ©veloppement de la CAF, du groupe d’experts mĂ©dias de la CAF et de consultants indĂ©pendants pour les mĂ©dias ainsi que des sĂ©lectionneurs et capitaines des sĂ©lections des associations nationales affiliĂ©es Ă la CAF et du public.