L’Egyptien Mohamed Salah encore joueur du mois de la Premier League anglaise

L’Égyptien Mohamed Salah a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© lundi soir Joueur du mois de dĂ©cembre en Premier League anglaise.Il a Ă©tĂ© laurĂ©at de ce titre honorifique en novembre.

Avec six buts et quatre passes dĂ©cisives en 8 matchs au cours du mois Ă©coulĂ©, le milieu de terrain offensif de Liverpool devance Harry Kane (Tottenham), meilleur buteur europĂ©en sur l’annĂ©e civile 2017, et Kevin De Bruyne (Manchester City).

Cette rĂ©compense honorifique, remportĂ©e pour la seconde fois de suite par Salah, est particuliĂšre puisqu’elle concerne la pĂ©riode du Boxing Day, rĂ©putĂ©e Ă©reintante et chĂšre aux fans anglais. Elle intervient moins d’une semaine aprĂšs le sacre du magique gaucher Ă©gyptien comme Joueur africain de l’annĂ©e.