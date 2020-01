L’empereur du Japon espère une année 2020 sans désastre naturel

Pour son premier Nouvel an en tant que souverain, l’Empereur Naruhito du Japon a formulé jeudi le voeu d’une année 2020 sans désastre naturel.

« Je suis ravi de célébrer le Nouvel an avec vous », a-t-il dit à une foule de Japonais rassemblés pour le saluer et écouter devant le Palais impérial au coeur de Tokyo.

« Mais, en même temps, je me fais du souci pour les personnes sinistrées par les typhons et fortes pluies », de la fin d’année dernière, a-t-il ajouté.

Et de poursuivre: « j’espère que cette nouvelle année sera belle, pacifique et sans désastre naturel ».

L’empereur Naruhito, monté sur le trône du Chrysanthème en mai dernier, et l’impératrice Masako se sont rendus en décembre dans les régions meurtries par des pluies diluviennes et inondations dans le nord-est de l’archipel.

Les typhons Faxai et Hagibis en septembre et octobre ont fait plus de 100 morts et de très importants dégâts matériels dans une large partie du pays.

A l’instar de son père Akihito (aujourd’hui empereur émérite), Naruhito met un point d’honneur à accompagner les citoyens japonais victimes de catastrophes naturelles, de handicaps ou de maladies.

Deux fois par an, pour la nouvelle année et son anniversaire, l’Empereur fait des apparitions publiques sur la terrasse vitrée d’un bâtiment du palais impérial, dont l’enceinte est alors exceptionnellement ouverte.

Ce jeudi, en plus de son épouse Masako, son frère cadet le Prince Akishino et sa femme, Naruhito était notamment accompagné de son père Akihito et de sa mère, l’ex-impératrice Michiko.