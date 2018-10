Lenissongui, ex-directeur de Cabinet de Bédié nommé PCA de la Lonaci

L’ex-directeur de Cabinet du leader du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), Lenissongui Coulibaly, a été nommé Président du Conseil d’administration (PCA) de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci), dans un contexte de rupture entre son parti et la coalition au pouvoir.Il a été procédé, au titre du ministère de l’Économie et des finances, à la « nomination du Président du Conseil d’administration de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci), M. Lenissongui Coulibaly », a annoncé mercredi Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil des ministres.

Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, « ceci n’est que l’exercice d’une des prérogatives du chef de l’Etat de procéder à la nomination de ses différents représentants dans les différentes institutions de l’Etat » de Côte d’Ivoire.

Une tension existe depuis quelques mois entre le Pdci et ses ex-alliés du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, coalition au pouvoir). Et ce, après la sortie de l’ex-parti unique de la mouvance présidentielle, pour n’avoir pas pu obtenir l’alternance politique.

Dans cette atmosphère, M. Lenissongui Coulibaly, s’était affiché à une réunion de campagne de Siandou Fofana, candidat du Rhdp à Port-Bouët, ce qui a conduit M. Bédié à le décharger de sa fonction de directeur de Cabinet.

M. Lenissongui a été remplacé par Narcisse Ndri, porte-parole du Pdci, qui occupe désormais le poste de directeur de Cabinet. Ce dernier, au cours de ce Conseil des ministres, a été relevé de sa fonction de PCA de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), et remplacé par Kramo Kouassi.

L’ex-directeur de Cabinet de Bédié, Lenissongui Coulibaly, remplace ainsi M. Adam Kolia, à la présidence du Conseil d’administration de la Lonaci, une société publique.