L’enquÃªte sur une attaque chimique prÃ©sumÃ©e en Syrie au point mort

L’enquĂŞte sur une attaque prĂ©sumĂ©e chimique en Syrie se trouvait au point mort mercredi, une Ă©quipe d’experts internationaux ne pouvant se rendre sur place pour des raisons de sĂ©curitĂ© après qu’une mission de reconnaissance a Ă©tĂ© la cible de tirs.

Cette attaque prĂ©sumĂ©e aux « gaz toxiques » qui a fait au moins 40 morts Ă Douma le 7 avril selon des secouristes, a dĂ©clenchĂ© des frappes de Washington, Paris et Londres contre des installations du pouvoir syrien et un pic de tensions diplomatiques inĂ©dit.

Le rĂ©gime de Bachar al-Assad, pointĂ© du doigt par les secouristes et des pays occidentaux, a dĂ©menti toute implication, alors que l’enquĂŞte censĂ©e vĂ©rifier s’il y a eu attaque chimique est en suspens, voire menacĂ©e.

A la demande du rĂ©gime Assad, une Ă©quipe de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) est arrivĂ©e Ă Damas samedi. Mais elle n’a pour l’instant pas pu quitter la capitale syrienne.

Le rĂ©gime et son alliĂ© russe, qui ont annoncĂ© le mĂŞme jour la reprise totale de Douma aux rebelles, invoquent des raisons de sĂ©curitĂ©. Les Occidentaux les accusent de vouloir entraver l’enquĂŞte.

Mardi, une Ă©quipe de l’ONU partie en reconnaissance Ă Douma « s’est trouvĂ©e sous le feu d’armes lĂ©gères et un explosif a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©. L’Ă©quipe est rentrĂ©e Ă Damas », a dit le directeur gĂ©nĂ©ral de l’OIAC Ahmet Uzumcu dans un communiquĂ©.

« Nous ne savons pas quand la mission pourra ĂŞtre dĂ©ployĂ©e Ă Douma », a-t-il ajoutĂ©, prĂ©cisant que les enquĂŞteurs se rendraient sur place dès le feu vert de l’agence de sĂ©curitĂ© de l’ONU.

– DĂ©placement « capital » –

Les Occidentaux, qui travaillent sur un projet de rĂ©solution sur la Syrie Ă l’ONU, ne cessent d’afficher leurs doutes, affirmant que la possibilitĂ© de trouver des preuves Ă Douma s’amenuise chaque jour un peu plus.

Les Casques Blancs, ces secouristes en zones rebelles qui ont signalĂ© l’attaque prĂ©sumĂ©e aux « gaz toxiques », s’alarment Ă©galement.

« Il est capital qu’ils (les experts) se rendent sur le site de l’attaque, toutes les preuves sont lĂ -bas », affirme Ă l’AFP un secouriste sous couvert de l’anonymat.

« Nous nous coordonnons quotidiennement avec l’OIAC. Nous leur donnons des dĂ©tails sur le lieu oĂą les morts on Ă©tĂ© enterrĂ©s, le lieu de l’attaque, d’oĂą venaient les avions. (Mardi), le rĂ©gime a dit avoir trouvĂ© une fosse commune dans le parc al-Jalaa. C’est lĂ oĂą nous avons enterrĂ© toutes les victimes tuĂ©es dans l’attaque chimique et d’autres bombardements. Le rĂ©gime cache toutes les preuves », s’inquiète-t-il.

Sur son compte Twitter, le dirigeant du groupe rebelle Jaich al-Islam, Mohammed Allouche, a accusĂ© le rĂ©gime d' »Ă©liminer les preuves d’une attaque chimique Ă Douma » et de « prendre d’assaut les cimetières Ă la recherche de victimes des substances chimiques ».

Alors que la France a assurĂ© lundi que le rĂ©gime Assad avait conservĂ© un programme d’armement chimique « clandestin », la justice belge a indiquĂ© que trois entreprises du pays devraient rĂ©pondre en mai de « fausses dĂ©clarations » pour avoir omis de signaler aux autoritĂ©s l’exportation vers la Syrie d’un produit chimique pouvant servir Ă confectionner du gaz sarin.

Selon l’hebdomadaire flamand Knack, qui a rĂ©vĂ©lĂ© l’information, ce sont au total 168 tonnes d’isopropanol qui auraient Ă©tĂ© exportĂ©es de Belgique vers la Syrie et le Liban entre mi-2014 et fin 2016.

– Nouveau front –

Après avoir reconquis totalement Douma et par consĂ©quent l’ensemble de la rĂ©gion de la Ghouta orientale, au terme de cinq ans de siège et d’une offensive dĂ©vastatrice lancĂ©e le 18 fĂ©vrier, le rĂ©gime s’attaque dĂ©sormais Ă d’autres adversaires.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), les troupes gouvernementales ont bombardĂ© pour la deuxième nuit consĂ©cutive le quartier de Hajar al-Aswad et le camp de Yarmouk, dernier bastion du groupe jihadiste Etat islamique (EI) dans le sud de Damas.

« Le rĂ©gime accentue la pression en vue d’une offensive d’envergure ou pour faire plier l’EI et le pousser Ă Ă©vacuer cette zone », a affirmĂ© l’OSDH.

La reconquĂŞte de ces zones permettrait au rĂ©gime de contrĂ´ler l’ensemble de la capitale et de ses environs pour la première fois depuis 2012.

Depuis 2015, le président Assad, avec le soutien crucial de la Russie, a renversé une situation militaire défavorable.

Sept ans après le dĂ©but d’une guerre qui a fait plus de 350.000 morts et jetĂ© des millions de personnes sur les routes, il contrĂ´le dĂ©sormais plus de la moitiĂ© de la Syrie, oĂą vivent les deux tiers de la population.