L’épargne santé retraite, une initiative innovante dans l’assurance en Côte d’Ivoire

L’épargne santé retraite, une offre d’épargne visant à garantir aux souscripteurs, en fin d’activité professionnelle, une assurance santé à vie dès la retraite, s’illustre comme une initiative innovante dans le secteur de l’assurance en Côte d’Ivoire.Atlantique Assurance Vie, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), promoteur d’une offre dénommée « Épargne santé retraite », a procédé le jeudi 04 juillet 2019 à Abidjan, au lancement de ce produit permettant aux souscripteurs de bénéficier d’une assurance santé à vie dès la retraite.

selon un constat, dès la retraite, la plupart des personnes qui bouclent leur carrière éprouvent de grandes difficultés pour se maintenir en bonne santé. Et ce, du fait que la majorité des entreprises n’offrent pas de complémentaire santé.

Face à cette problématique qui s’affiche comme une « exclusion » des retraités du système de couverture, Atlantique Assurance Vie a mis en place « Épargne santé retraite », une initiative révolutionnaire en matière d’assurance vie en Côte d’Ivoire.

Cette offre se veut une solution d’épargne dédiée aux personnes en activité, dont la protection finale prévoit une couverture santé à vie, à partir de la retraite. Elle est proposée aux salariés du privé, fonctionnaires ainsi qu’aux personnes exerçant une profession libérale.

L’objectif visé est d’accompagner les travailleurs à la retraite. En outre, un cumul des primes atteignant 80% est versé au profit des bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré avant la fin de la période de cotisation prévue au contrat.

ce système offre également les performances d’une assurance santé, à souscription simplifiée avec un ensemble de paramètres sur mesure, modifiables en fonction des besoins et de la situation de l’adhérent.

Ce faisant, le souscripteur a la possibilité de choisir le capital de la couverture santé, de même que la périodicité et la durée de paiement des cotisations et le montant des cotisations. Et ce, selon sa capacité financière.

Une couverture santé à vie, avec des primes personnalisées, une prestation décès incluse constituent sur le marché de l’assurance en Côte d’Ivoire une offre majeure en matière d’assurance santé à vie.

Toujours précurseur en innovation, le groupe marocain Banque Centrale Populaire, à travers ses filiales subsahariennes, développe depuis plusieurs années, des offres inédites après l’analyse des exigences et la spécification des besoins des marchés clairement définis.

Épargne santé retraite constitue pour Atlantique Assurance vie, un puissant levier de développement et de fidélisation, au-delà de l’offre et des attentes de la cible visée, a affirmé M. Habib Koné, directeur général d’Atlantic Business International, holding du groupe BCP.

Au ours du lancement de ce produit, Mme Estelle Traoré, directeur général d’Atlantique Assurance vie, a rassuré sur la parfaite adéquation de cette nouvelle offre intégrant des facteurs induits des réalités de vie de la population ivoirienne.

Selon les Nations-Unies, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus serait en croissance dans le monde et en Afrique. Le nombre de personnes dans cette tranche d’âge en Afrique avoisinerait les 102 millions en 2025 contre 23 millions en 1980. En Côte d’Ivoire, le nombre des personnes âgées a été multiplié par 2,6 en 23 ans.

Une partie importante des personnes âgées et spécifiquement les retraités, vivent dans « l’oubli social ». Ainsi, leurs vécus quotidiens riment avec précarité et soucis de santé. Toutes choses qui fragilisent le capital longévité.